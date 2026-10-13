Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ ngày 15/10

Một góc Thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Theo Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 12/10 và được công bố trên Cổng thông tin pháp luật Nga, công dân Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh và lưu trú tại nước này trong thời gian không quá 30 ngày.

Chính sách này áp dụng đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông đến Nga để thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước này.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và quy định miễn thị thực được áp dụng đến ngày 15/10/2027.

Tuy nhiên, quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam đến Nga với mục đích lao động, hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại nước này.

Theo Cục Thống kê, hằng năm có khoảng 15.000 lượt khách du lịch Việt Nam đến Nga.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, Nga là thị trường gửi khách quốc tế lớn thứ ba đến Việt Nam, đồng thời dẫn đầu trong số các thị trường châu Âu.

Tùng Dương