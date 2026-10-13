Nga miễn thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú tối đa 30 ngày

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Mátxcơva, Nga. Ảnh: TTXVN

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15-10-2026 và được áp dụng đến hết ngày 15-10-2027.

Theo đó, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần xin thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày với các mục đích sau: Du lịch, tham quan nước Nga; Thăm thân, thăm bạn bè hoặc đi công tác; Tham gia các hoạt động, sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế và thể thao; Quá cảnh qua lãnh thổ Liên bang Nga.

Thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam cũng lưu ý rằng chế độ miễn thị thực này không áp dụng đối với công dân Việt Nam đến Nga để làm việc (bao gồm cả hoạt động báo chí), học tập hoặc cư trú tại Nga. Những trường hợp này vẫn phải thực hiện thủ tục thị thực theo quy định.

“Đây là một bước tiến mới trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa và kinh tế giữa hai nước”, Đại sứ quán khẳng định.

Liên quan đến chính sách mới, ông Artur Abdyukhanov, Trưởng bộ phận báo chí của Liên minh Công nghiệp Du lịch Nga (RST), cho biết Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao về lượng khách du lịch đến Nga. Việc miễn thị thực có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, trước hết là đối với các chuyến đi theo tour.

Theo đại diện RST, mức tăng trưởng lượng khách trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào giá vé máy bay, sự phát triển của mạng lưới hàng không và hoạt động quảng bá các điểm đến du lịch Nga tại thị trường Việt Nam.