Nga miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao lên tiếng

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về các thay đổi liên quan đến xuất nhập cảnh và chính sách thị thực giữa Việt Nam và các nước như Nga, Trung Quốc gần đây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các thay đổi sẽ góp phần tạo điều kiện giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch và lao động.

“Việt Nam hoan nghênh chính sách của Nga về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông theo Sắc lệnh số 730 ngày 12/10/2026 của Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, hai bên ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố nêu rõ hai bên ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi du lịch thông qua gia tăng số lượng chuyến bay thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Bên cạnh đó, phóng viên cũng đề nghị bình luận khi ngày 12/10 vừa qua, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký ban hành Nghị quyết số 325/NQ-CP về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông khi đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Theo Người phát ngôn, mục tiêu chính sách nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao đạt được nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 4/2026, tạo thuận lợi cho du khách, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước. Trong quá trình triển khai thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, đánh giá để có điều chỉnh phù hợp.