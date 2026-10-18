Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo RBC ngày 18/10, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Vesti, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này sẽ chỉ xuất khẩu lượng nhiên liệu còn dư sau khi bảo đảm nguồn cung nội địa. Ông nhấn mạnh ưu tiên cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường trong nước là nguyên tắc không thay đổi.

Ông Novak giải thích rằng việc các nhà máy lọc dầu hoàn tất sửa chữa và hoạt động trở lại giúp Nga có thể vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa cung cấp nhiên liệu cho thị trường thế giới như trước đây. Theo ông, công suất sản xuất diesel của các nhà máy lọc dầu Nga cao gấp đôi nhu cầu nội địa.

Phó thủ tướng Nga cho biết nước này tiêu thụ khoảng 3,5-4 triệu tấn diesel mỗi tháng, còn lượng cung cấp cho thị trường thế giới vào khoảng 3,5 triệu tấn. Hiện thị trường trong nước đã xuất hiện tình trạng dư cung, đặt ra nhu cầu xuất khẩu để duy trì hoạt động của các nhà máy.

Theo ông Novak, nếu không đưa lượng nhiên liệu dư ra thị trường quốc tế, các nhà máy sẽ phải giảm khối lượng dầu thô chế biến do không còn chỗ lưu trữ sản phẩm. Nga từng xuất khẩu nhiên liệu trước khi áp dụng lệnh cấm hồi tháng 7 và hiện có thể nối lại hoạt động này, trong đó có việc cung cấp cho Mỹ theo thỏa thuận giữa tổng thống hai nước.

Về tiến độ triển khai, ông Novak cho biết Bộ Năng lượng Nga và Mỹ đang tích cực phối hợp, đồng thời các doanh nghiệp xuất khẩu của Nga cũng làm việc với bên mua diesel. Bộ Năng lượng Mỹ đã xác định những doanh nghiệp sẽ tham gia với vai trò đối tác và khách hàng và các bên đang đàm phán điều kiện thương mại của hợp đồng.

Sau khi hợp đồng được ký, nhiên liệu sẽ đến thị trường Mỹ trong vòng 15-20 ngày, theo Phó thủ tướng Nga. Đối với những thị trường gần Nga hơn, thời gian giao hàng sẽ ngắn hơn.

Ông Novak cũng nhắc lại việc Mỹ đã cấp phép cho hoạt động cung cấp diesel của Nga vào thị trường nước này. Theo ông, giấy phép đồng nghĩa các dịch vụ thuê tàu, vận chuyển và bảo hiểm phục vụ những giao dịch được phép sẽ không chịu các biện pháp trừng phạt, qua đó tạo điều kiện thực hiện hợp đồng.

Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc đưa diesel của Nga vào thị trường Mỹ và thế giới. Theo kế hoạch ông Trump công bố, phía Nga sẽ cung cấp ngay 300.000 tấn, tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Tổng thống Mỹ cho biết, căn cứ vào năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu Nga, thêm 3 triệu tấn nhiên liệu sẽ được đưa ra xuất khẩu trong thời gian sớm nhất có thể. Ông Putin cũng xác nhận Nga sẵn sàng cung cấp diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế.

Để triển khai thỏa thuận, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép xuất khẩu diesel của Nga đến ngày 7/4/2027. Về phía Moskva, chính phủ Nga đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu diesel, cho phép đưa 500.000 tấn ra thị trường thế giới.

Giải thích về thỏa thuận, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng lượng nhiên liệu này dù thế nào cũng sẽ được đưa ra thị trường toàn cầu. Theo ông, khác biệt nằm ở khối lượng mà Mỹ có thể nhận được.

Ông Rubio đồng thời nhắc lại rằng Mỹ từng tạm thời miễn trừ trừng phạt đối với một số giao dịch dầu mỏ Nga trong năm nay, khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.