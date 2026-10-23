Nga loại trừ khả năng quay trở lại quan hệ như trước đây với châu Âu

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu Verona lần thứ 19 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10, Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko cho biết, việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga với Mỹ cũng như với các quốc gia châu Âu đòi hỏi phải dỡ bỏ hoàn toàn mọi lệnh trừng phạt.

"Chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu với Mỹ. Chúng tôi có thể gạt bỏ câu chuyện (về các lệnh trừng phạt) này sang một bên, nhưng để làm được điều đó, Mỹ và Tây Âu cần phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt", ông Grushko nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: TASS

Ông Grushko chỉ ra rằng, trong điều kiện hiện nay – ví như một "bãi mìn" – thì việc phát triển đối thoại là hoàn toàn bất khả thi, bởi Moscow không biết chính xác các biện pháp chống lại mình sẽ được áp dụng ở đâu và như thế nào.

"Không thể phát triển quan hệ nếu chúng ta cứ như đang đi trên một bãi mìn mà không biết khi nào nó sẽ phát nổ, hay các lệnh trừng phạt sẽ được áp đặt ở đâu", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Grushko, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt 35.000 lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân và công ty Nga, đồng thời đang cân nhắc các hạn chế bổ sung đối với công dân Nga khi nhập cảnh vào khối này.

Ông cũng loại trừ khả năng Nga quay trở lại mối quan hệ như trước đây với châu Âu, khẳng định: "Việc quay trở lại là hoàn toàn không thể".

"Một trong những lý do… là vì thế giới đang thực sự thay đổi. Thế giới không chỉ đang chuyển sang trạng thái đa cực – mà thực tế đã trở thành đa cực rồi; thách thức hiện nay là làm thế nào để định hình cấu trúc đó về mặt chính trị và pháp lý. Lợi ích của các quốc gia đang dịch chuyển theo những hướng khác", Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, khi trả lời câu hỏi từ tờ Izvestia vào ngày 21/10, đã nhấn mạnh rằng Moscow không có ý định yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Bà Zakharova lưu ý rằng chính các bên khởi xướng những biện pháp này lại là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Diễn đàn Kinh tế Á-Âu Verona lần thứ 19 khai mạc tại Istanbul vào ngày 22/10, quy tụ các đại diện từ lĩnh vực chính trị, ngoại giao, học thuật và kinh doanh của hơn 30 quốc gia.

Diễn đàn kéo dài 2 ngày, được tổ chức tại Cung điện Ciragan với chủ đề "Những thách thức của một thế giới đang thay đổi và một nền kinh tế đang biến chuyển", tập trung vào các thay đổi lớn trong nền kinh tế toàn cầu và bối cảnh địa chính trị.

Minh Đức (Theo Izvestia, AzerNews)