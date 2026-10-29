Nga loại trừ khả năng châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 28/10, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine sẽ không có sự tham gia của châu Âu. Ông nhấn mạnh việc mời các quan chức châu Âu không nằm trong kế hoạch ban đầu và đã được thống nhất với phía Mỹ.

Ông Ushakov cho biết thời gian cụ thể chưa được ấn định, nhưng cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau ngày 4/11. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ được tổ chức tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE) trong khoảng ngày 6-10/11, với thời điểm chính thức được xác định sau ngày 4/11.

Trái với tuyên bố của phía Nga, Euronews ngày 28/10 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch cử phái đoàn tham dự vòng đàm phán tiếp theo về Ukraine tại Abu Dhabi, dự kiến do ông Björn Seibert, Chánh văn phòng của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, dẫn đầu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moskva sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên về Ukraine sau cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Hiện thời gian và thành phần tham dự cuộc gặp vẫn chưa được xác định đầy đủ./.