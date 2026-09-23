Nga lên tiếng về thỏa thuận của Mỹ với Greenland, cảnh báo EU

Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/9 đã trả lời họp báo về việc Mỹ ký kết thỏa thuận an ninh với Greenland, việc một quan chức ngoại giao Nga không được cấp thị thực tới Mỹ để tham dự kỳ họp Liên Hợp Quốc và nhiều chủ đề đáng chú ý khác.

"Thỏa thuận giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland là vấn đề của các bên liên quan. Vấn đề hợp tác tại Bắc Cực hiện không nằm trong chương trình nghị sự giữa Moscow và Washington", ông Peskov cho biết.

Tuy vậy, quan chức Điện Kremlin khẳng định lập trường của các quốc gia khác không thể làm suy giảm vai trò của Nga tại Bắc Cực. Theo truyền thông Nga, Moscow hiện đang duy trì một hạm đội hải quân ở Bắc cực, bao gồm các tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Về việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov tới tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Peskov khẳng định Moscow sẽ làm rõ vấn đề này trong cuộc tiếp xúc sắp tới với Washington.

Khi được hỏi về những phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, quan chức Điện Kremlin nhận định rằng người đứng đầu chính quyền Kiev đang ngày càng "mâu thuẫn".

Cùng ngày 22/9, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) đã cáo buộc Liên minh châu ÂU (EU) muốn tạo ra một cơ chế mới nhằm tịch thu tài sản bị đóng băng của nước này.

"EU được cho đang xem xét việc thành lập một cơ cấu siêu quốc gia mới, nơi tài sản đóng băng của Nga có thể bị 'che giấu' sau khi chuyển khỏi trung tâm Euroclear của Bỉ. Giới chức EU đang lo ngại về kịch bản không thể tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine nếu không tịch thu tài sản Nga. Các nỗ lực tịch thu tài sản của Nga sẽ làm suy giảm lòng tin đối với các thể chế trên toàn châu Âu", SVR cảnh báo.