Nga lên tiếng về khả năng xung đột vũ trang với Tây Âu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS, khi bình luận về những tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Đức trongcuộc họp báo, bà Zakharova cho rằng: “Nếu quan chức tình báo cấp cao của Đức công khai đưa ra những suy diễn riêng, điều đó cho thấy châu Âu thực sự đang đối mặt với nguy cơ lớn”.

Bà nhấn mạnh Nga không đe dọa bất kỳ ai. Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Nga đã nhiều lần khẳng định Moskva không có kế hoạch tiến hành xung đột vũ trang với các nước Tây Âu.

Theo bà Zakharova, những người đưa ra các tuyên bố như vậy cần giải thích rõ lập trường của mình. “Họ dựa vào đâu để đưa ra những suy diễn đó? Họ viện dẫn mục tiêu, nhiệm vụ hay lý do nào cho những hành động mà họ tự dựng lên rồi quy cho chúng tôi?”, bà đặt câu hỏi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng có nhiều bằng chứng, trong đó có những thông tin được chính những người đưa ra cáo buộc đề cập, cho thấy các nước này mới là bên đang nhanh chóng thúc đẩy quá trình quân sự hóa.

Bà cho rằng quá trình này không chỉ thể hiện ở việc mở rộng tổ hợp công nghiệp - quân sự, mà còn ở việc tác động đến dư luận trong nước, thúc đẩy tâm lý bài Nga và quan niệm về một “cuộc xung đột không thể tránh khỏi”. Theo bà, đây cũng là vấn đề Tổng thống Nga đã nhiều lần đề cập.

Bà Zakharova đồng thời cảnh báo nếu hành động gây hấn bắt nguồn từ Tây Âu hoặc Liên minh châu Âu (EU), Nga sẽ đáp trả.

Về tính chất của phản ứng này, bà cho rằng chỉ cần xem lại tuyên bố liên quan của Tổng thống Nga.

Trước đó, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Moskva đầu tháng này, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào, kể cả trong các năm 2029, 2030 hay 2050. Tuy nhiên, ông đồng thời cảnh báo Moskva sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có nếu Nga bị tấn công trực tiếp, trong đó đặc biệt đề cập khả năng Kaliningrad bị đe dọa.

Ông Putin cũng cho rằng những tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về khả năng xảy ra xung đột với Nga vào khoảng năm 2029 - 2030 đang đi kèm với các hành động cụ thể, như các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại biển Baltic. Theo nhà lãnh đạo Nga, Moskva không nhằm đe dọa bất kỳ ai mà chỉ đáp trả những gì ông cho là nỗ lực đe dọa từ phương Tây.

Theo người đứng đầu Điện Kremlin, việc phương Tây theo đuổi mục tiêu “đánh bại Nga về mặt chiến lược” cùng các cuộc tấn công nhằm vào người dân Nga đã buộc Moskva phải đáp trả. Ông đồng thời kêu gọi các quốc gia chung sống hòa bình, tìm kiếm con đường phát triển chung và nhấn mạnh rằng lòng tin rất khó xây dựng nhưng lại dễ bị phá vỡ.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu và NATO cảnh báo về nguy cơ Nga có thể đe dọa an ninh châu Âu. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây cũng liên quan đến điểm nóng Kaliningrad, vùng lãnh thổ tách biệt của Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, hai thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.

Trong diễn biến mới, ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết nước này sẽ triển khai tới 100 binh sĩ tới khu vực biên giới giáp Kaliningrad để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Theo ông Kaunas, lực lượng này sẽ được triển khai trong vài tuần tới. Quyết định được đưa ra sau đề nghị của Bộ trưởng Nội vụ Martynas Katelynas nhằm tăng cường an ninh tại khu vực biên giới. Phía Litva cho biết việc huy động quân đội là biện pháp phòng ngừa.

Moskva đã bác bỏ những cáo buộc về mối đe dọa đối với châu Âu, trong khi NATO khẳng định liên minh mang tính phòng thủ và phủ nhận việc đe dọa Kaliningrad.