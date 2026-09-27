Nga lên tiếng về eo biển Hormuz giữa căng thăng Mỹ - Iran

Theo Al Jazeera, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/9 tuyên bố Moscow sẵn sàng hỗ trợ ổn định tình hình tại eo biển Hormuz và khu vực Vùng Vịnh nói chung.

"Chúng ta cần xây dựng lòng tin trong quan hệ giữa Iran với các quốc gia Vùng Vịnh và cộng đồng Ảrập. Chúng ta cần một cấu trúc khu vực ổn định. Cùng với các quốc gia có trách nhiệm khác, Nga sẵn sàng đóng góp mang tính xây dựng vào việc ổn định khu vực có tầm quan trọng chiến lược này", ông Lavrov nói trước Đại hội đồng Liên hợp Quốc.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức bác bỏ đề xuất của Iran về một thỏa thuận nhằm mở cửa eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày.

"Tôi đã bác bỏ đề xuất của Iran. Họ muốn đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz ngay lập tức, vì họ đang thua rất nặng. Ngược lại, chúng tôi thì đang thắng lớn. Tehran cần mở cửa eo biển Hormuz vì họ đang không duy trì được tài chính, bởi phần lớn nguồn thu của họ đến từ tuyến hàng hải này. Nhưng tôi nghĩ việc họ muốn có một thỏa thuận là tín hiệu tốt", ông Trump nói ngày 26/9.

Trước đó, Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin ông Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran. Theo lời các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump tỏ ra hoài nghi về khả năng Tehran sẽ chấp nhận các điều kiện của Washington.

Theo đề xuất của Iran, giao tranh trong khu vực sẽ chấm dứt trong vòng 7 ngày để eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Ngoài ra, Iran cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và miễn các lệnh trừng phạt dầu mỏ.