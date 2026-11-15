Nga lên tiếng sau khi châu Âu lập nhóm đại diện đàm phán về Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu, trả lời truyền thông Nga ngày 14/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva “không thể và cũng không muốn đặt điều kiện” về việc ai sẽ đại diện cho Liên minh châu Âu (EU) tại bàn đàm phán. Ông cho rằng phía Nga cần trao đổi trực tiếp với các đại diện châu Âu để hiểu rõ quan điểm của họ và đánh giá họ có thể đóng góp gì cho tiến trình hòa bình.

Trước đó, Moskva từng tuyên bố đại diện EU không có chỗ tại bàn đàm phán về Ukraine. Nga cũng nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu vì tiếp tục hỗ trợ Kiev, cho rằng sự hỗ trợ này khiến chiến sự kéo dài và người dân Ukraine phải chịu thêm tổn thất.

Đại diện châu Âu vắng mặt tại cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine ở Abu Dhabi ngày 10/11. Hai ngày sau, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Nga đã đồng ý mở rộng thành phần tham dự vòng đàm phán kế tiếp để châu Âu có thể góp mặt.

Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Dublin (Ireland) ngày 13/11, lãnh đạo EU nhất trí lập nhóm đại diện cho châu Âu, gồm các cơ quan của EU cùng 5 nước thuộc "Liên minh Tự nguyện" là Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết mục tiêu là để châu Âu có tiếng nói chung khi bàn về tương lai của Ukraine cũng như an ninh của cả châu lục.

Ông Costa nhấn mạnh chỉ Ukraine mới có quyền quyết định các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền của mình. Theo ông, EU có vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết Ukraine và thúc đẩy nước này gia nhập khối. Riêng về các bảo đảm an ninh cho Kiev, ông cho rằng "Liên minh Tự nguyện" cần phối hợp chặt chẽ với NATO khi thảo luận.

Tại Dublin, các lãnh đạo EU cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev về quân sự và tài chính. Dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh ngày 26 và 27/11 tại Brussels (Bỉ), lãnh đạo các nước thành viên sẽ xem xét nhu cầu tài chính của Ukraine cho năm 2027 và những năm tiếp theo, dựa trên các đề xuất mà Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị.

Trước hội nghị tại Dublin, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã đề xuất cử một đặc phái viên làm đầu mối đàm phán cho châu Âu. Bà lo ngại việc có quá nhiều người cùng lên tiếng về vấn đề Ukraine khiến châu Âu khó thể hiện lập trường chung. Bà Kaja Kallas, người đứng đầu ngành ngoại giao EU, công khai bày tỏ mong muốn đảm nhận vai trò này vì cho rằng đại diện cho khối về đối ngoại vốn là nhiệm vụ của bà.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá cơ chế phối hợp giữa Anh, Pháp và Đức đã phát huy hiệu quả, đồng thời cho biết ba nước vẫn trao đổi với Italy và Ba Lan. Trước đó, Ba Lan cũng từng cảnh báo các nước Tây Âu không nên quyết định thay các nước Đông Âu trong vấn đề Ukraine.