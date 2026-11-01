Nga lên tiếng sau cảnh báo của Mỹ về nguy cơ khủng bố tại Moskva

Quần thể Điện Kremlin tại Moskva. Ảnh: Văn Hiếu - PV TTXVN tại Nga

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ cho biết cơ quan này nắm được thông tin về mối đe dọa liên quan đến vụ việc có thể gây thương vong lớn vào ngày 31/10 (theo giờ địa phương), tại Khu bảo tồn bảo tàng Tsaritsyno ở Moskva.

Đại sứ quán Mỹ cho biết Washington đã phối hợp với các cơ quan chức năng phù hợp của Nga để ứng phó. Đại sứ quán Mỹ tại Moskva đồng thời khuyến cáo: "Tránh xa khu vực trên, luôn cảnh giác và tránh những nơi tập trung đông người".

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva không cung cấp thông tin chi tiết về đối tượng đứng sau âm mưu tấn công.

Bảo tàng Tsaritsyno là quần thể cung điện và công viên hoàng gia. Đây vốn là điểm đến thu hút nhiều du khách ở phía Nam Moskva, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần. Kênh Telegram Baza của Nga cho biết Khu bảo tồn bảo tàng Tsaritsyno hiện đã đóng cửa và chỉ mở cho người bên trong đi ra.

FSB trước đó thông báo rằng họ đã nhận được thông tin từ phía Mỹ "liên quan đến âm mưu chuẩn bị một vụ tấn công khủng bố". Các hãng tin Nga dẫn lời FSB cho biết: "Các công tác cần thiết đang được triển khai".