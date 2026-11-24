Ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin cơ quan tình báo nước này phát hiện Nga đang chuẩn bị triển khai những đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine. Ông kêu gọi Mỹ và các quốc gia khác chú ý đến cảnh báo này, đồng thời nhấn mạnh khả năng phòng thủ của Ukraine phụ thuộc đáng kể vào quyết định cung cấp hệ thống phòng không của đồng minh.

“Các cơ quan tình báo của chúng ta có thông tin cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành những cuộc tấn công mới”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu video hàng đêm, song không tiết lộ thời điểm cụ thể mà cuộc tấn công diễn ra.

Chiếc xe đang bốc cháy trước một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev, Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Từ lâu, nhà lãnh đạo Ukraine thúc giục đối tác tăng cường viện trợ vũ khí phòng không. Trong tuyên bố cùng ngày, ông cho rằng việc bảo đảm nguồn cung sẵn có đồng nghĩa với việc ngăn chặn Moskva có cơ hội “thể hiện sự coi thường đối với ngoại giao và sinh mạng con người”.

“Điều quan trọng là những cảnh báo như vậy cần được Mỹ và quốc gia khác quan tâm, bởi quyết định của họ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để bảo vệ thành phố và cơ sở hạ tầng của chúng ta”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ sự hài lòng về sự ủng hộ mà ông nhận được tại cuộc họp của những nghị sĩ đến từ các nước NATO và nhấn mạnh điều này cho thấy Ukraine xứng đáng có một vị trí trong liên minh.

“Điều quan trọng là tất cả đều hiểu Ukraine xứng đáng có một vị trí trong NATO. Ukraine không chỉ đủ khả năng gia nhập liên minh mà còn có thể góp phần củng cố NATO. Trên thực tế, chúng ta là một phần của NATO, thông qua cách thức hợp tác cũng như những giá trị và nguyên tắc chính trị chung đang gắn kết chúng ta”, ông Zelensky cho hay.

Ngoài ra, ông Zelensky tiết lộ nhà đàm phán Mỹ từng đề xuất khả năng Ukraine rút quân khỏi khu vực Donbas ở miền đông để đổi lấy cơ hội gia nhập NATO. Sau cuộc họp của những quốc gia ủng hộ Ukraine, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đề cập đến vấn đề này và cho rằng cần xem xét lại “vấn đề tư cách thành viên NATO của Ukraine”.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và tiếp tục tái khẳng định lập trường này hồi đầu tháng 11, sau khi cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ được nối lại nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi.

(Nguồn: Reuters)