Theo dữ liệu từ công ty phân tích Kpler, Nga bắt đầu nhập khẩu xăng qua đường biển từ tháng 7. Các lô hàng chủ yếu được đưa đến những cảng phía bắc, trong đó có các cảng trên Biển Baltic gần St. Petersburg và khu vực Biển Trắng, nhằm tránh các cuộc tấn công tại Biển Đen.

Diễn biến này đánh dấu sự đảo chiều đáng kể đối với Nga, quốc gia vốn là nhà xuất khẩu nhiên liệu lớn. Thay vì cung cấp xăng cho thị trường quốc tế, Moscow ngày càng phải tìm nguồn hàng từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu; Nga đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Ảnh: Theo FT.

Ngoài các nguồn cung từ Morocco, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Ai Cập, Belarus cũng trở thành nhà cung cấp quan trọng. Kể từ tháng 7, Nga đã nhập khẩu hơn 600.000 tấn xăng từ nước láng giềng này, buộc Belarus phải chuyển hướng hàng xuất khẩu và vận hành các nhà máy lọc dầu gần mức công suất tối đa. Kazakhstan cũng đã cung cấp thêm 8.000 tấn xăng cho Nga kể từ mùa hè.

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Nga trở nên nghiêm trọng nhất vào mùa hè, khi khoảng 40-45% công suất lọc dầu phải ngừng hoạt động do các cuộc tập kích, trùng với thời điểm cao điểm du lịch và mùa thu hoạch. Tình trạng thiếu hụt khiến nhiều khu vực phải hạn chế phân phối nhiên liệu, trong khi người dân xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Để ổn định thị trường, chính phủ Nga đã tăng nhập khẩu, nới lỏng một số tiêu chuẩn chất lượng nhiên liệu và gia hạn các hạn chế xuất khẩu. Phó Thủ tướng Alexander Novak mới đây cũng yêu cầu các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đẩy nhanh việc khôi phục hoạt động của các nhà máy lọc dầu, đồng thời tiếp tục nhập khẩu để xử lý tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Sergei Kaufman, chuyên gia phân tích tại công ty môi giới Finam, ước tính sản lượng xăng của Nga hiện thấp hơn 13-18% so với đầu năm 2026.

Các chuyên gia cảnh báo nguồn cung có thể tiếp tục chịu sức ép nếu Ukraine duy trì các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu lớn, có công suất và sản lượng xăng cao. Sumit Ritolia, chuyên gia tại Kpler, cho rằng việc mất đi công suất xử lý 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày tại các cơ sở này có thể gây tác động nghiêm trọng đến nguồn cung xăng.

Trong khi đó, Sergey Vakulenko, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Carnegie Nga - Á-Âu, nhận định nếu các cuộc tấn công tiếp diễn với cường độ cao trong nhiều tháng, chúng có thể làm thay đổi căn bản cách thức vận hành của nền kinh tế Nga.