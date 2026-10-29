Nga lập danh sách mật các cơ sở trọng yếu cần bảo vệ

Quần thể Điện Kremlin. (Ảnh minh họa: Văn Hiếu/TTXVN)

Chính phủ Nga đã phê duyệt danh sách mật các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng trọng yếu cần được ưu tiên bảo vệ trước nguy cơ bị tấn công. Thông tin được Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov công bố tại cuộc họp của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, danh sách bao gồm các cơ sở thuộc lĩnh vực xã hội, giao thông vận tải, năng lượng, thương mại, hậu cần, hạ tầng thông tin và các doanh nghiệp công nghiệp chủ chốt.

Kế hoạch bảo vệ xây dựng các kịch bản đe dọa, triển khai biện pháp phòng thủ chủ động và thụ động, đồng thời bảo đảm dự trữ nguồn lực cần thiết.

Phó Thủ tướng Manturov cho biết Bộ Quốc phòng Nga phối hợp với ngành công nghiệp quốc phòng đang tăng cường hệ thống phòng không. Các nhóm hỏa lực phòng không cơ động và lực lượng ứng phó khẩn cấp kỹ thuật cũng được triển khai tại các chủ thể liên bang nhằm bảo vệ dân thường và duy trì ổn định kinh tế.

Trước đó, ngày 27/8, Chính phủ Nga đã lập danh sách 167 địa điểm dự kiến đưa vào diện cơ sở trọng yếu. Tổng thống Vladimir Putin cũng ký sắc lệnh cho phép áp dụng chế độ quản lý tạm thời đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu chủ sở hữu không thực hiện biện pháp an toàn hoặc không khôi phục hoạt động kịp thời.

Trong diễn biến liên quan, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 89 thiết bị bay không người lái hướng về thủ đô trong đêm 28 và rạng sáng 29/10. Các đội ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại những địa điểm phát hiện mảnh vỡ./.