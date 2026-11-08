Nga lần đầu phát hiện kim cương xanh tự nhiên cực hiếm

Kim cương của Alrosa. Ảnh: Sputnik

Theo thông báo của Alrosa được đài Sputnik dẫn lại, viên đá quý thuộc nhóm kim cương IIb - một trong những nhóm cực kỳ hiếm.

Màu xanh đặc trưng hình thành do sự hiện diện của một lượng nhỏ nguyên tố bo trong cấu trúc tinh thể. Đáng chú ý, viên kim cương không có tạp chất bên trong, yếu tố có thể làm tăng giá trị đối với giới sưu tập và ngành chế tác trang sức.

Hiện nhóm 11 chuyên gia Nga đang tiến hành chế tác viên đá quý. Thành phẩm dự kiến được công bố vào cuối tháng 11.

Tổng Giám đốc điều hành Alrosa, ông Pavel Marinychev, đánh giá phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt và cho rằng những phát hiện quý hiếm tương tự có thể không xuất hiện lần thứ hai.

Không chỉ có giá trị đối với ngành khai thác và chế tác kim cương, phát hiện còn mang ý nghĩa khoa học. Đây là lần đầu tiên kim cương chứa nguyên tố bo được xác nhận tại mỏ Nakyn, cung cấp thêm dữ liệu để các nhà khoa học nghiên cứu quá trình hình thành kim cương xanh trong tự nhiên.