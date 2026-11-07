Nga lần đầu phát hiện kim cương xanh tự nhiên cực hiếm

Kim cương của Alrosa. Ảnh: Sputnik

Dẫn thông báo của tập đoàn Alrosa, đài Sputnik đưa tin đây là lần đầu tiên một viên kim cương xanh tự nhiên thuộc loại này được phát hiện trong lịch sử ngành khai thác kim cương của Nga.

Viên đá quý thuộc nhóm kim cương loại IIb – một trong những nhóm cực kỳ hiếm. Màu xanh đặc trưng của loại kim cương này hình thành do có một lượng nhỏ nguyên tố bo trong cấu trúc tinh thể. Đặc biệt, viên kim cương vừa được phát hiện không có tạp chất bên trong, càng làm tăng giá trị đối với giới sưu tập và các nhà chế tác trang sức.

Hiện nhóm 11 chuyên gia Nga đang tiến hành chế tác viên đá quý. Thành phẩm dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 11.

Tổng Giám đốc điều hành Alrosa, ông Pavel Marinychev, đánh giá đây là một phát hiện có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời nhận định những phát hiện quý hiếm như vậy có thể sẽ không xuất hiện lần thứ hai.

Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa đối với ngành khai thác kim cương mà còn mở ra hướng nghiên cứu mới cho giới khoa học. Đây là lần đầu tiên xác nhận kim cương chứa nguyên tố bo tại mỏ Nakyn, qua đó cung cấp thêm dữ liệu giúp các nhà khoa học tìm hiểu quá trình hình thành những viên kim cương xanh cực hiếm trong tự nhiên.