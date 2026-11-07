Nga lần đầu cung cấp tên lửa Kh-39 LMUR cho đối tác đặc biệt

Tờ Financial Times (FT) đã đưa tin về hợp đồng cung cấp tên lửa Kh-39 LMUR, trích dẫn tài liệu sản xuất từ ​​một trong những doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Nga.

Theo tài liệu nhận được, đơn đặt hàng bệ phóng gắn trên trực thăng loại APU-L được thực hiện với một khách hàng nước ngoài dưới tên mã "K-10".

Dựa trên nguồn tin của ấn phẩm FT và các tài liệu nội bộ lấy từ những cơ cấu quốc phòng Nga, tên gọi này được dùng để chỉ Iran.

Ngoài ra tài liệu do tổ chức tình báo tư nhân Dallas Analytics của Ukraine thu được cho thấy hợp tác quân sự giữa Moskva và Tehran đang ngày càng sâu rộng.

Lịch trình sản xuất năm 2024 - 2025 được đính kèm trong thư của công ty Vympel. Cuộc họp đã thảo luận về sự cần thiết phải đẩy nhanh việc cung cấp linh kiện cho hai loại bệ phóng gồm APU-L và APU-305.

Bức thư nói trên nêu rõ sự chậm trễ trong việc cung cấp linh kiện có thể gây nguy hiểm cho việc thực hiện 9 hợp đồng thương mại đã được ký kết.

Lịch trình sản xuất cũng bao gồm cả khách hàng nước ngoài: Trung Quốc đặt hàng 192 bộ APU-305, và người mua có mã hiệu "K-10" đặt hàng 90 bộ APU-L.

Cả hai loại bệ phóng đều được thiết kế để sử dụng với tên lửa dẫn đường đa năng hạng nhẹ Kh-39 LMUR, còn được gọi là Izdeliye 305.

Phiên bản cơ sở của tên lửa có chiều dài 1.945 mm, đường kính thân 200 mm và trọng lượng phóng 105 kg. Nó được trang bị động cơ nhiên liệu rắn, cho phép đạt tốc độ bay lên đến 230 m/s.

Tầm bay điều khiển được đảm bảo theo tuyên bố lên đến 14,5 km, và độ cao bay so với mặt đất ở mức 100 - 600 m. Tên lửa mang đầu đạn phân mảnh nổ mạnh nặng 25 kg.

Các bệ phóng này được thiết kế cho trực thăng tấn công Mi-28 của Nga và có thể mang 2 tên lửa mỗi bệ. Trong khi đó, bệ phóng APU-305 được thiết kế để mang 1 tên lửa.

Vào tháng 11/2023, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố mua trực thăng tấn công Mi-28, tiêm kích Su-35 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 từ Nga, đây có thể sẽ là những phương tiện mang tên lửa Kh-39.