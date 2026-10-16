Nga lần đầu công khai hình ảnh nhà máy lọc dầu bị Ukraine tập kích, ông Trump nổi giận

Khói bốc lên nghi ngút từ trung tâm dữ liệu Sasovo của Yandex, một trong năm trung tâm dữ liệu lớn của công ty, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hình ảnh được chụp từ một video trên mạng xã hội vào ngày 8/10 cho thấy Sasovo, Nga. Ảnh: Reuters.

Nga lần đầu công khai thừa nhận một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn trong tuần này, đồng thời phát sóng hình ảnh vụ việc trên truyền hình nhà nước. Động thái khác thường này nhằm nhấn mạnh cuộc tập kích mà Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích là “đáng hổ thẹn”.

Ukraine thường xuyên tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga thường chỉ mô tả những mục tiêu này bằng cụm từ chung chung như “cơ sở công nghiệp”.

Lần này, ngay sau cuộc tấn công hôm thứ Năm nhằm vào thành phố Ryazan, thống đốc khu vực đã xác nhận mục tiêu là nhà máy lọc dầu tại địa phương — một trong những cơ sở lớn nhất của Nga. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Nga - Ukraine bùng nổ, truyền hình nhà nước Nga phát hình ảnh hậu quả của một vụ tập kích nhà máy lọc dầu.

Trong bản tin ngắn, kênh Rossiya-24 chiếu hình ảnh nhà máy lọc dầu Ryazan, nằm ở phía đông nam Moscow, với một cột khói đen tương đối nhỏ bốc lên từ khu vực nhà máy. Không có ngọn lửa nào được nhìn thấy.

Moscow muốn nhấn mạnh vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhạy cảm: chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa xác nhận thỏa thuận này.

Ukraine cho biết nước này đã tạm dừng các cuộc tấn công tương tự trong 3 ngày để đáp lại đề nghị của ông Trump. Tuy nhiên, Kiev sau đó nối lại hoạt động vì Nga vẫn liên tục tập kích các nhà máy điện nhiệt và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Ukraine.

Tổng thống Trump đang chịu sức ép phải kéo giá nhiên liệu xuống, trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chưa đầy 3 tuần nữa. Giá dầu diesel đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi ông phát động cuộc chiến nhằm vào Iran hồi tháng 2. Dù vậy, ông Trump cho rằng chính các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Nga mới là nguyên nhân đẩy giá năng lượng toàn cầu đi lên.

Cuối tuần trước, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công của Kiev “tốt nhất là phải chấm dứt ngay”. Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục gọi việc Ukraine nối lại các cuộc tập kích là hành động “đáng hổ thẹn”.

Tuần trước, Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đạt thỏa thuận về xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ và các thị trường toàn cầu, với mục tiêu hạ giá nhiên liệu.

Ukraine cùng các đồng minh lo ngại ông Trump đang quay trở lại xu hướng ưu tiên Moscow. Tổng thống Mỹ từng nhiều lần tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài 4 năm rưỡi nhưng chưa thành công. Những diễn biến mới khiến quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuộc đối đầu tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, khi ông Trump công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine. Cuối tuần trước, ông còn tuyên bố Ukraine cần một tổng thống mới.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Putin cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga không gây ra thiệt hại đáng kể, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ đáp trả.

Theo Reuters