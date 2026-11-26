Thông tin về việc Không quân Ukraine có thể nhận tên lửa không đối không tầm xa MBDA Meteor đã xuất hiện từ hơn 1 năm trước, khi Kyiv chính thức đề nghị đồng minh NATO hỗ trợ cho mình vũ khí này.

Nhưng thông báo gần đây đề cập đến việc giao lô tiêm kích đa năng JAS 39C/D Gripen đầu tiên, dự kiến ​​vào đầu năm 2027, với tên lửa Meteor đã được tích hợp vào hệ thống điều khiển vũ khí, cho thấy chúng sẽ được trang bị phiên bản phần mềm MS-20.

Việc Ukraine sắp nhận được tên lửa Meteor đã khiến Nga phải đặc biệt đề phòng, các nhà phân tích từ kênh Telegram "Military Chronicle" đã đưa ra một số nhận xét rất đáng chú ý.

"Các chuyên gia quân sự phương Tây công khai nhận định rằng mục đích chính của sự kết hợp giữa tiêm kích JAS 39C/D Gripen với tên lửa Meteor là để đối phó máy bay ném bom tiền tuyến Su-34NVO".

"Nhiệm vụ của cặp đội này sẽ bao gồm đánh chặn Su-34 từ xa, trước khi oanh tạc cơ đạt đến giới hạn sử dụng bom hàng không FAB với bộ dụng cụ UMPK và đạn lượn đa năng D-30SN", giới chuyên gia cho biết.

Với khả năng của tên lửa Meteor khi được phóng từ độ cao 10 - 13 km có thể vươn tới tầm xa từ 180 đến trên 200 km, trong khi vẫn duy trì động năng cao và tạo ra "vùng không thể trốn thoát" rất rộng nhờ hoạt động của động cơ phản lực ramjet.

Rủi ro đối với Su-34 vì vậy sẽ cao hơn đáng kể so với khi đối đầu F-16 mang tên lửa AIM-120C-7 trang bị động cơ nhiên liệu rắn thông thường và tầm bắn hiệu quả không quá 100 - 110 km.

Để củng cố lập luận của mình, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng Su-34 trong cấu hình tấn công mặt đất không được trang bị tên lửa R-77/R-77M, và radar Sh-141 tích hợp sẵn cũng không thể phát hiện tiêm kích Gripen ở tầm xa hơn 80 - 90 km.

Lực lượng không quân bảo vệ cho Su-34 vẫn là tiêm kích Su-35S, Su-30SM2 hoặc Su-57, với radar hỏa lực có thể phát hiện JAS 39C/D Gripen từ cự ly 270 - 320 km, tùy thuộc vào môi trường gây nhiễu.

Biện pháp đối phó chính chống lại Gripen sẽ là tên lửa R-37M hoặc RVV-BD, với tầm bắn được công bố lên đến 280 km. Khi hộ tống Su-34,sẽ cho phép hành động phủ đầu, đánh chặn JAS 39 trước khi tên lửa Meteor được phóng.

Cần lưu ý thêm, 280 km chỉ là tầm bắn tối đa của tên lửa Nga khi chống lại các mục tiêu ở độ cao lớn, khả năng cơ động thấp như máy bay AWACS, trong khi cự ly tác chiến hiệu quả đối với JAS 39 Gripen vốn hoạt động ở độ cao trung bình có thể giảm xuống còn 210 - 220 km.

Việc đánh chặn một tiêm kích nhẹ như Gripen có thể đòi hỏi phóng 2, 3, hoặc nhiều hơn tên lửa R-37M. Nếu giao chiến diễn ra ở cự ly dưới 200 km, đạn R-77M với khả năng cơ động cao mới được đưa vào sử dụng và có thể tỏ ra hiệu quả hơn.

"Rủi ro đối với Su-34 cũng có thể được giảm thiểu bằng cách thường xuyên trang bị cho nó bộ công cụ UMPK-PD với nhiều phiên bản động cơ phản lực/nhiên liệu rắn khác nhau, giúp bom lượn có thể thả cách xa mục tiêu từ 150 đến 170 km".

"Nếu vậy địa điểm thả bom của Su-34 sẽ được đưa ra ngoài tầm bắn của tên lửa Meteor, cho phép phi công đổi hướng ở tốc độ siêu âm sau khi triển khai vũ khí, giảm thiểu nguy cơ bị trúng tên lửa Meteor", các nhà phân tích kết luận.