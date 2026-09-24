Nga kỳ vọng sớm cải thiện quan hệ với Mỹ, Washington gửi một lời mời tới Tổng thống Putin

Cuộc gặp giữa ngoại trưởng của hai nước Nga và Mỹ ngày 23/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23/9. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn RIA, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Nga đều cho biết tại cuộc hội đàm, hai Ngoại trưởng đã trao đổi ý kiến sâu rộng về một loạt vấn đề trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế, trong đó có thảo luận về cuộc xung đột Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho hay, tại hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh cần phải nhanh chóng cải thiện quan hệ song phương theo đúng các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc về tất cả các vấn đề được đề cập thông qua Bộ Ngoại giao hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, điều này đòi hỏi đối thoại thẳng thắn nhằm giải quyết những “vấn đề gây cản trở” trong quan hệ hai nước và đưa hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao hai bên trở lại bình thường, trong đó có việc hoàn trả những tài sản của Nga tại Mỹ mà Moscow cho là đã bị tịch thu trên thực tế.

Về các vấn đề quốc tế, hai Ngoại trưởng đã thảo luận tình hình tại Trung Đông, khu vực Transcaucasia, Mỹ Latinh và Caribbean cũng như việc chống lại “các hành vi bất hợp pháp trong lĩnh vực pháp lý quốc tế của một số thể chế đa phương”.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Rubio tiết lộ, Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn (G20), dự kiến diễn ra tại Miami vào tháng 12 tới.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cho rằng, đây là cơ hội để Tổng thống Putin tương tác với người đồng cấp Mỹ Donald Trump cũng như các nhà lãnh đạo thế giới khác và bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Nga sẽ chấp nhận lời mời.

Bên cạnh đó, ông Rubio cho biết, lãnh đạo ngành ngoại giao của hai nước không thảo luận về ý tưởng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga mới, nhấn mạnh rằng, một sự kiện như vậy sẽ đòi hỏi công tác chuẩn bị đáng kể.

Cuộc gặp của hai ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine. Moscow cho biết vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình, song cho rằng hiện chưa có điều kiện để chuyển sang tiến trình đàm phán.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày 23/9. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận ngừng tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng.