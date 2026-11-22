Nguyên mẫu lò phản ứng nhiệt hạch lai T-15MD phiên bản nâng cấp được trưng bày tại gian triển lãm của Viện Kurchatov trong khuôn khổ Diễn đàn Kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2023, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot. Ảnh: Sputnik

Theo ông Likhachev, các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu chế tạo lớp chắn lithi cho thành trong của lò phản ứng nhiệt hạch kiểu tokamak. Lớp chắn này có nhiệm vụ giữ plasma bên trong lò phản ứng.

Dự án này kế thừa những kết quả nghiên cứu từ Lò phản ứng nhiệt hạch thử nghiệm quốc tế (ITER), với sự tham gia của 50 tổ chức khoa học đến từ Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Mục tiêu chính của dự án là chứng minh phản ứng nhiệt hạch có thể trở thành nguồn cung năng lượng sạch, công suất lớn và gần như vô tận.

Trước đó, cũng theo ông Likhachev, Rosatom đang thảo luận với Mỹ về một số lĩnh vực có thể hợp tác trong sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Trả lời hãng thông tấn Sputnik, ông Likhachev cho biết hợp tác hạt nhân giữa hai nước vẫn được duy trì, bất chấp những khó khăn hiện nay. Hai bên thậm chí đang trao đổi về một số hướng phát triển và mở rộng hợp tác.

“Có thể nói, dù khá bất ngờ, hợp tác hạt nhân với Mỹ vẫn không bị gián đoạn, bất chấp mọi khó khăn. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang thảo luận với phía Mỹ về một số lĩnh vực phát triển và mở rộng hợp tác. Chưa có gì đảm bảo các nội dung này sẽ được triển khai, nhưng các cuộc trao đổi vẫn đang tiếp tục”, ông Likhachev nói.