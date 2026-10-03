Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine

Nhà cửa ở Ukraine sau đợt tấn công của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lực lượng vũ trang nước này vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán nhằm vào các cơ sở quân sự tại Kiev và những thành phố khác của Ukraine, để đáp trả các hành động mà Moscow cáo buộc là nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng Nga.

Tuyên bố lưu ý, những người phớt lờ cảnh báo sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả bất lợi có thể xảy ra.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng Moscow từng kêu gọi công dân nước ngoài và các nhà ngoại giao tại Kiev rời khỏi thành phố này cũng như tránh đi đến Ukraine. Nga cũng kêu gọi người dân Ukraine tránh xa các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính.

"Cảnh báo đã được nêu trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/5/2026, trong các công hàm gửi tới các đối tác nước ngoài, và cũng được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đưa ra tại cuộc họp báo dành cho đoàn ngoại giao ngày 27/5/2026", tuyên bố viết.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhắc lại, chính quyền một số nước, trong đó có Mỹ, Anh, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Na Uy và Thụy Sĩ đã nhiều lần khuyến cáo công dân không đến Ukraine và lần gần đây nhất là vào tháng 8.

"Chúng tôi nhận thấy không phải tất cả mọi người đều tuân thủ những khuyến cáo này và một số người đang chủ động đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều đại sứ quán vẫn tiếp tục hoạt động tại Kiev, trong khi các quan chức nước ngoài vẫn đến Ukraine", tuyên bố nêu.

Bộ Ngoại giao Nga kết luận: "Các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn".