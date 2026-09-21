Nga không thể sản xuất máy bay vận tải tầm ngắn An-148 khi thiếu linh kiện từ Ukraine

Nga sẽ ngừng sản xuất máy bay vận tải tầm ngắn An-148 sau khi 2 chiếc cuối cùng được hoàn thành tại Hiệp hội Sản xuất Máy bay Voronezh (VASO). Thông tin này được một nguồn tin trong ngành hàng không Nga xác nhận.

"Máy bay An-148 đang được sản xuất tại Voronezh đã thu hút sự quan tâm rất lớn, khi nhiều hãng hàng không dân dụng và Bộ Quốc phòng đều bày tỏ sự quan tâm".

"Nhưng đáng tiếc là chính trị đã mạnh hơn lý trí và mối quan hệ đã được thiết lập từ trước. Những chiếc máy bay cuối cùng đang được hoàn thiện tại Voronezh, và tương lai của loại phi cơ này ở Nga sẽ không còn nữa", nguồn tin trong ngành cho biết.

Tại Voronezh, máy bay An-148 được sản xuất theo giấy phép của Ukraine. Năm 2015, một cuộc khủng hoảng nảy sinh liên quan đến việc giao hàng cho VASO, khi các nhà sản xuất máy bay của Nga và Ukraine bắt đầu cắt giảm hợp tác sau sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea.

Đến cuối năm, nhà máy sản xuất đã không giao được 2 trong số 6 chiếc An-148 theo kế hoạch cho Bộ Quốc phòng Nga, và việc giao hàng bị hoãn đến năm 2016. Tại thời điểm đó, VASO đổ lỗi cho phía đối tác Ukraine về sự chậm trễ này.

Sang tới mùa hè năm 2016, có thông tin cho biết Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) khuyến nghị nên ngừng sản xuất máy bay An-148 tại Nga kể từ ngày 1/1/2018.

Trước khi đóng dây chuyền lắp ráp, nhà sản xuất máy bay này phải hoàn thành các nghĩa vụ hiện có theo các hợp đồng đã ký với Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy vậy đến tháng 2 năm ngoái, vẫn có thông báo Bộ Quốc phòng Nga dự định mua một lô máy bay An-148 mới để thay thế những chiếc Tu-154 và Tu-134 đã cũ.

Ấn phẩm bmpd nói thêm, theo một hợp đồng chính phủ trị giá 18,43799 tỷ RUB được ký kết giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Máy bay Voronezh (không bao gồm UAC) với Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 7/5/2013, sẽ có thêm 15 chiếc An-148-100E được giao từ năm 2013 đến 2017.

Trên thực tế, từ năm 2013 đến năm 2016, VASO đã giao 10 máy bay An-148-100E cho Bộ Quốc phòng Nga và có khả năng sẽ hoàn thành việc chế tạo thêm 2 máy bay nữa, mang số hiệu 43-08 và 43-09.

Được biết 3 chiếc An-148-100 nữa dành cho Bộ Quốc phòng Nga (số hiệu 44-01, 44-02 và 44-03) và 2 chiếc dự kiến ​​chế tạo cho Đội bay đặc biệt Rossiya (số hiệu 43-10 và 44-04) cũng đang trong giai đoạn sản xuất tại VASO, nhưng số phận của chúng vẫn chưa chắc chắn.

Từ năm 2009, VASO đã chế tạo tới 30 máy bay An-148 cho nhiều khách hàng khác nhau. Trong số đó, 10 chiếc hiện đang phục vụ trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, 4 chiếc thuộc Đội bay đặc biệt Rossiya...

Bên cạnh đó, còn có 2 chiếc An-148 được giao cho Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), 2 chiếc thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp (EMERCOM), 5 chiếc thuộc Hãng hàng không Angara và 5 chiếc thuộc Hãng hàng không Saravia - Saratov.

Ngoài ra còn 1 chiếc An-148 nữa đang được bảo quản (số hiệu 40-04, trước đây thuộc Công ty Vận tải Nhà nước Rossiya), và 1 chiếc bị mất trong vụ tai nạn (41-03, dự định giao cho Không quân Myanmar).

Đáng ngạc nhiên hơn là kể từ năm 2005 đến nay, chỉ có vỏn vẹn 5 máy bay An-148 và 6 chiếc An-158 khác đã được sản xuất tại Ukraine, trong khi đây là sản phẩm của Phòng thiết kế Antonov.