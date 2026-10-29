Nga không có kế hoạch mời châu Âu tham gia đàm phán ba bên về Ukraine

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov ngày 28/10 cho biết, ngày tổ chức đàm phán sẽ được công bố sau khi thống nhất. Ông không xác nhận thông tin cho rằng cuộc gặp sẽ diễn ra ngày 10/11, đồng thời nhận định tình hình Trung Đông và những diễn biến trên chiến trường có thể ảnh hưởng đến thời điểm tổ chức.

Ông Ushakov nhấn mạnh hiện các bên mới thống nhất về việc nối lại tham vấn ba bên với sự tham gia của đại diện Nga, Mỹ và Ukraine, chưa xem xét việc mở rộng thành phần đàm phán để có sự góp mặt của các nước châu Âu. Trước đó, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ mong muốn được tham gia tiến trình do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva sẽ công bố thời điểm tổ chức cuộc đàm phán khi lịch trình được xác định chính thức.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten ở La Hay ngày 28/10, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đang chờ Washington xác nhận thời gian cụ thể. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 6-10/11, đồng thời cho biết công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, thời điểm tổ chức cuộc gặp còn phụ thuộc vào phía Mỹ và tình hình tại Trung Đông. Kiev mong muốn các cuộc tham vấn cấp chuyên viên sớm được nối lại, tạo tiền đề cho một cuộc gặp cấp lãnh đạo trong tương lai.

Bất đồng về sự tham gia của châu Âu tiếp tục là một vấn đề đáng chú ý trong tiến trình ngoại giao. Các nước châu Âu là những đối tác hỗ trợ quan trọng của Ukraine, đồng thời cho rằng cần có tiếng nói trong các thỏa thuận liên quan đến an ninh của Ukraine và khu vực. Trong khi đó, Moskva hiện ủng hộ duy trì khuôn khổ đàm phán ba bên.