Nga không chấp nhận “đóng băng” xung đột Ukraine

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. (Ảnh: CCTV)

Ông Nebenzya cho rằng chính quyền Ukraine và các “bên bảo trợ phương Tây” vẫn tìm cách dùng cái gọi là “ngừng bắn về năng lượng, lương thực, trên không và trên biển” để thay thế cho giải pháp toàn diện cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo ông, mục đích là giúp Kiev có thời gian bổ sung tổn thất, bố trí lại lực lượng để chuẩn bị tái khởi động chiến sự. Ông nhấn mạnh Nga không chấp nhận sắp xếp này, giải pháp phải “toàn diện, vững chắc, lâu dài” và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng.

Ông Nebenzya cũng cho rằng các nước châu Âu không ngừng chuyển vũ khí, tiền cho Ukraine, thổi phồng “thuyết đe dọa từ Nga” và khiến người dân dần chấp nhận ý nghĩ “chiến tranh với Nga là không thể tránh khỏi”. Ông cảnh báo Nga không tìm kiếm đối đầu vũ trang với châu Âu, nhưng nếu các nước châu Âu phát động chiến tranh, tính chất đối đầu sẽ “hoàn toàn khác”.

Đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 11/11 tại Abu Dhabi (UAE). Đây là lần ba bên nối lại tiếp xúc trực tiếp sau 9 tháng, kể từ khi đàm phán đình trệ hồi tháng 2. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cho biết, ngừng bắn về năng lượng, cơ sở hạ tầng trọng yếu và khôi phục xuất khẩu lương thực qua Biển Đen là trọng tâm cuộc đàm phán.

CCTV.com