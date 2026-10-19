Nga khôi phục sản xuất máy bay ném bom chiến lược Tu-160M

Theo Militarnyi, ông Yuri Abrosimov, người đứng đầu Tupolev, đã trình bày những nỗ lực này trong một bài viết do Tập đoàn Chế tạo máy bay Thống nhất Nga (UAC), đơn vị chủ quản của Tupolev, công bố.

Máy bay ném bom chiến lược T-160 của Nga

Ông Abrosimov cho biết một trong những thách thức lớn là khôi phục mạng lưới liên kết sản xuất, bắt đầu từ các nhà cung cấp vật liệu và bán thành phẩm.

Đối với một số cụm chi tiết, doanh nghiệp phải xây dựng lại quy trình chế tạo từ đầu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại. Tupolev cũng nâng cấp thiết bị tại các phân xưởng và cơ sở thử nghiệm bay, đồng thời đưa vào sử dụng các hệ thống hàn bằng chùm tia điện tử và ủ trong môi trường chân không để gia công các cụm kết cấu bằng titan.

Theo lãnh đạo Tupolev, máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160M vẫn giữ hình dáng bên ngoài như trước, nhưng được chế tạo trên nền tảng công nghệ mới, có ứng dụng công nghệ số.

Trong chương trình hiện đại hóa, 80% hệ thống và thiết bị của máy bay được nâng cấp. Các thiết bị điện tử trên khoang, hệ thống điều khiển bay, điều khiển vũ khí và dẫn đường được đổi mới hoàn toàn. Động cơ cũng được hiện đại hóa.

Ông Abrosimov cho biết cách thiết kế hệ thống thiết bị trên máy bay cho phép tiếp tục mở rộng năng lực hoạt động trong tương lai mà không cần cải sửa lớn.

Khi một hệ thống trở nên lạc hậu, nhà sản xuất có thể thay thế riêng hệ thống đó, thay vì nâng cấp toàn bộ tổ hợp thiết bị. Cách tiếp cận này nhằm giúp máy bay đáp ứng những yêu cầu mới và thực hiện thêm các nhiệm vụ.

Bốn máy bay ném bom chiến lược Tu-160M trong khuôn viên Nhà máy Hàng không Kazan. Ảnh: Truyền thông Nga.

Việc hiện đại hóa nhà máy và các phân xưởng bắt đầu từ năm 2016, sau khi Bộ Quốc phòng Nga quyết định khôi phục sản xuất dòng máy bay ném bom này.

Trong quá trình chuẩn bị dây chuyền sản xuất, doanh nghiệp vướng các vụ án hình sự liên quan đến tham nhũng, đồng thời tiến độ khôi phục sản xuất Tu-160M bị chậm trễ.

Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy hàng không Kazan (KAZ) phải hoàn tất hiện đại hóa toàn bộ các trung tâm và phân xưởng vào năm 2020. Sau khi KAZ báo cáo không thể hoàn thành đúng hạn, doanh nghiệp đã tự bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện.

Tháng 6/2024, UAC thông báo hoàn tất hiện đại hóa ba phân xưởng phục vụ chế tạo máy bay Tu-160 mới. Tính chung giai đoạn 2016–2024, khoảng 10 cơ sở sản xuất đã được nâng cấp để chuẩn bị sản xuất hàng loạt các bộ phận chủ chốt.

Theo hợp đồng Bộ Quốc phòng Nga ký cho giai đoạn 2018–2027, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga dự kiến tiếp nhận 10 máy bay Tu-160M