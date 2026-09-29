Nga 'khóa' dữ liệu lọc dầu và xuất khẩu dầu trước sức ép trừng phạt

Điện Kremlin viện dẫn các hành động "không thân thiện" của Washington và các đồng minh là lý do cho quyết định này. Các hạn chế có hiệu lực ngay sau khi sắc lệnh được ký, trong khi chính phủ Nga có 10 ngày để xác định cụ thể những mã sản phẩm nào thuộc diện bị hạn chế công bố.

Dữ liệu về sản lượng lọc dầu tại các nhà máy của Nga cũng bị hạn chế, cùng với các thông tin chi tiết trong hợp đồng, bao gồm tên sản phẩm, khối lượng, giá cả, người mua, người bán, điều khoản thanh toán, tuyến vận chuyển và tọa độ của tàu tại các cảng xuất khẩu. Số liệu hải quan và khối lượng bán hàng dự kiến trên các sàn giao dịch hàng hóa cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh của quy định mới. Theo nội dung sắc lệnh, tất cả những thông tin này không được xuất hiện "trên các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc mạng Internet", trừ trường hợp doanh nghiệp chủ động công bố số liệu của chính mình.

Moscow bắt đầu xếp dữ liệu về sản lượng dầu thô vào diện hạn chế sau khi sáp nhập Crimea năm 2014 và tiếp tục siết chặt bảo mật sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Sắc lệnh được ký hôm thứ Hai tiếp tục mở rộng phạm vi bảo mật sang dữ liệu về hoạt động lọc dầu và logistics, đồng thời gắn trực tiếp động thái này với việc thực thi các lệnh trừng phạt. Lập luận của Moscow là khi các chính phủ phương Tây càng khó xác minh độc lập dữ liệu, việc giám sát và thực thi cơ chế giá trần đối với dầu Nga càng trở nên khó khăn.

Thời điểm ban hành sắc lệnh diễn ra trong bối cảnh ngành lọc dầu Nga trải qua một năm nhiều sức ép. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong 8 tháng đầu năm 2026, các nhà máy lọc dầu Nga trung bình hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine cứ khoảng 3 ngày một lần. Số liệu của IEA cho thấy sản lượng dầu thô qua các nhà máy lọc dầu của Nga chỉ còn khoảng 3,8 triệu thùng/ngày vào tháng 6, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước và là mức thấp nhất trong hơn hai thập niên.

Sản lượng xăng của Nga giảm khoảng 20%, trong khi sản lượng diesel giảm gần 30%. Tình trạng thiếu nhiên liệu cũng được ghi nhận tại 92% số khu vực của Nga, theo IEA.

Tuy nhiên, các quan chức Moscow cho rằng những thiệt hại đối với ngành lọc dầu vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak trong tháng này cho biết nguồn cung nhiên liệu đã được cải thiện nhờ lượng sản phẩm bổ sung từ các nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, Tổng thống Putin cho biết tỷ lệ các nhà máy lọc dầu vẫn cần sửa chữa hiện chỉ vào khoảng 10%.