Nga khẳng định thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel với Mỹ không liên quan đến Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Phát biểu tại cuộc họp báo sau vòng đối thoại chiến lược Nga - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 9 ở Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov bác bỏ quan điểm cho rằng thỏa thuận năng lượng giữa Nga và Mỹ cần có sự chấp thuận của Ukraine.

“Nếu EU cho rằng việc này là phản bội Ukraine, còn ông Zelensky khẳng định mọi vấn đề liên quan đến xuất khẩu dầu diesel của Nga đều phải được ông ấy chấp thuận, thì rõ ràng đây không còn là chuyện bảo đảm an ninh năng lượng, mà chỉ là cách đánh bóng tên tuổi và một màn kịch chính trị khác”, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhận định.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel giữa hai nước thuộc phạm vi quan hệ song phương Nga - Mỹ. Theo đó, việc cung cấp các sản phẩm dầu mỏ cần được xem xét trên cơ sở lợi ích năng lượng và thương mại của những bên tham gia, thay vì gắn với yêu cầu chính trị từ Ukraine.

Trước đó, ngày 9-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm, thảo luận một số vấn đề, trong đó có khả năng cung cấp các sản phẩm dầu mỏ. Theo phía Nga, Mátxcơva tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho Mỹ cũng như thị trường toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sớm hơn kế hoạch ban đầu, đồng thời sẵn sàng cung cấp 300.000 tấn trong tháng 10, tăng lên 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn trong tháng 12. Về dài hạn, khối lượng xuất khẩu hàng tháng có thể đạt 3 triệu tấn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đã cấp giấy phép chung cho phép cung cấp dầu diesel của Nga ra thị trường toàn cầu đến ngày 7-4-2027. Giấy phép tạo cơ sở pháp lý cho các giao dịch thuộc phạm vi được cho phép, song không đồng nghĩa mọi giao dịch liên quan đến dầu mỏ Nga đều được miễn trừ các biện pháp trừng phạt.

Theo giới quan sát, tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho thấy Xứ Bạch dương muốn tách vấn đề hợp tác năng lượng với Mỹ khỏi những bất đồng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Việc Nga dự kiến tăng mạnh nguồn cung dầu diesel cũng được đánh giá có thể tác động đến cán cân cung cầu trên thị trường nhiên liệu quốc tế. Đây là sản phẩm quan trọng đối với vận tải hàng hóa, hoạt động công nghiệp và nông nghiệp. Trong bối cảnh thị trường năng lượng chịu ảnh hưởng từ các xung đột địa chính trị và chính sách trừng phạt, khả năng bổ sung nguồn cung từ Nga có thể được các nhà nhập khẩu quan tâm.

Tuy nhiên, các kế hoạch xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào điều kiện thương mại, năng lực vận chuyển, nhu cầu thực tế và phạm vi cho phép của các quy định liên quan.