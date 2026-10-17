Nga khẳng định sẽ duy trì vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine

Theo Reuters, phát biểu trong chuyến thăm một sở chỉ huy quân sự, ông Putin cho rằng nhiệm vụ này được triển khai sau các hoạt động quân sự của Ukraine tại vùng Kursk của Nga trong giai đoạn 2024-2025.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm sở chỉ huy lực lượng liên hợp của Nga ngày 16-10. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Nga nói lực lượng vũ trang không chỉ có nhiệm vụ đẩy quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Nga mà còn phải thiết lập một khu vực an ninh ở phía bên kia biên giới. Ông khẳng định Mátxcơva không có kế hoạch đưa vấn đề này ra thương lượng trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Kiev.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết khu vực dự kiến kéo dài khoảng 660 km dọc biên giới, trong đó khoảng 70% hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, phía Mátxcơva chưa nêu cụ thể vùng này sẽ kéo sâu bao nhiêu vào lãnh thổ Ukraine.

Ông Putin từng nhiều lần đề cập sự cần thiết của một khu vực đệm nhằm bảo vệ các vùng biên giới của Nga, nhưng trước đây chưa công bố rõ phạm vi dự kiến cũng như khẳng định đây là vấn đề không đưa ra đàm phán.

Theo Reuters, kế hoạch này liên quan đến một phần lãnh thổ tại các vùng Sumy và Kharkiv của Ukraine. Đây không nằm trong số các khu vực mà Nga trước đó tuyên bố sáp nhập kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh các hoạt động ngoại giao liên quan đến xung đột Ukraine tiếp tục được thúc đẩy. Một tuần trước, Nga và Mỹ đạt thỏa thuận liên quan đến nguồn cung dầu diesel, trong khi quan hệ giữa Mỹ và Ukraine xuất hiện thêm những khác biệt về cách tiếp cận tiến trình hòa bình.

Cũng trong bài phát biểu được Reuters dẫn lại, Tổng thống Nga cho biết lực lượng nước này vẫn chưa kiểm soát hơn 10% vùng Donetsk và khoảng 16,5% vùng Zaporizhzhia. Ông đồng thời đánh giá hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, song thừa nhận hệ thống phòng không vẫn cần tiếp tục được cải thiện.

Trong những ngày gần đây, hai bên tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng. Reuters cho biết diễn biến này diễn ra song song với các cuộc trao đổi ngoại giao giữa Nga và Mỹ về một số lĩnh vực hợp tác mới.

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