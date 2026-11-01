Nga khẳng định ông Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại với Tổng thống Ukraine

Theo TASS, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 1/11 khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

"Tôi tin Tổng thống Putin sẽ nghe máy nếu ông Zelensky gọi điện. Ông Putin chưa bao giờ từ chối đối thoại. Trên thực tế thì ông Zelensky đang phát đi tín hiệu muốn đối thoại thông qua nhiều kênh khác nhau. Nhưng nếu thực sự muốn đàm phán, thì ông ấy nên đến Moscow, ông ấy được bảo đảm an ninh và tự do làm như vậy", ông Ushakov cho biết.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Cách đây một ngày, giới chức Ukraine tiết lộ rằng Moscow đang thúc đẩy một cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Zelensky. "Cuộc điện đàm khó có thể mang lại kết quả thực chất, nhưng giúp ông Putin tránh được việc phải gặp trực tiếp ông Zelensky", một quan chức Ukraine nói với tờ Kyiv Independent.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau đó đã bác bỏ thông tin trên, nhắc lại rằng Tổng thống Ukraine "nên đến Moscow" để tiến hành một cuộc gặp song phương. Khi được hỏi về khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa hai bên tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, ông Lavrov lưu ý rằng Ukraine không phải là thành viên của nhóm này.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nói Tổng thống Zelensky có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 nếu nhận được lời mời từ Tổng thống Donald Trump, trong khi Tổng thống Putin đã nhận được lời mời chính thức từ tháng 9. Tuy nhiên, Tổng thống Trump từng nói rằng ông "không chắc chắc" về khả năng ông Putin đồng ý tham gia một cuộc gặp ba bên với ông Zelensky bên lề hội nghị G20.