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Trước đó, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, dẫn lời các quan chức giấu tên, đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bày tỏ sự đáng tiếc về việc máy bay Nga tiến vào KADIZ.

Đại sứ quán Nga xác nhận đang giữ liên lạc với các nhà ngoại giao Hàn Quốc liên quan đến vấn đề này.

Đại sứ quán Nga cũng nhấn mạnh: “Như những trường hợp tương tự trước đây, phía Nga đã làm rõ rằng mọi hoạt động của mình đều tuân thủ luật pháp quốc tế. Phía Hàn Quốc đã đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không KADIZ, đồng nghĩa với việc vùng này không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với máy bay của các quốc gia khác".

Theo phía Hàn Quốc, khoảng năm máy bay quân sự Nga đã tiến vào KADIZ gần đảo Ulleungdo trên Biển Nhật Bản trong thời gian ngắn vào sáng 24/11. Các cơ quan chức năng sở tại đã phát đi cảnh báo tới người dân, trong khi quân đội Hàn Quốc cũng điều động máy bay ứng phó.

Tuy nhiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết không có hành vi vi phạm không phận nào xảy ra, bác bỏ cảnh báo qua điện thoại di động do Bộ Nội vụ phát đi trước đó cho rằng các máy bay Nga đã xâm phạm không phận Hàn Quốc. Thông báo này cũng đính chính lại thông tin từ chính quyền địa phương, trong đó xác định nhầm các máy bay này là nghi của Triều Tiên.

Dù vậy, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn triệu tập ông Nikolay Marchenko - tùy viên quân sự Nga - để phản đối chuyến bay của máy bay Nga trong khu vực.