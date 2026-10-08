Nga khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh tại Irkutsk

Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định, hầu hết các thông tin về tình hình tại vùng Irkutsk là sai sự thật, nhấn mạnh người dân cần tập trung theo dõi và tin tưởng vào các thông báo chính thức từ Cơ quan Giám sát và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga.

Cùng ngày, Cơ quan trên đã ra thông báo khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh đối với người dân Irkutsk và vùng lân cận liên quan đến trường hợp viêm phổi cộng đồng và tình hình dịch tễ học tại khu vực này hiện đang ổn định.

Theo thông báo, hơn 90% người tiếp xúc đã hoàn thành quá trình theo dõi y tế và không phát hiện vấn đề sức khỏe nào liên quan đến nhiễm trùng. Kết quả xét nghiệm của gần 5.000 mẫu xét nghiệm cho thấy không có mầm bệnh nguy hiểm nào được phát hiện.

Trước đó, WHO và Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng hiện ở mức thấp.