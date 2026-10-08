Nga khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh sau ca tử vong của nhà nghiên cứu

Vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch, trong đó phổ biến nhất là dịch hạch thể hạch, thường lây truyền qua vết cắn của bọ chét nhiễm bệnh. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, trong tuyên bố ngày 7/10, Rospotrebnadzor cho biết đang dần dỡ bỏ một loạt biện pháp phòng ngừa tại tỉnh Irkutsk, nơi đặt phòng thí nghiệm. Rospotrebnadzor thông báo: “Tính đến ngày 7/10/2026, đã theo dõi y tế xong với hơn 90% những người tiếp xúc. Không phát hiện vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm và kết quả của gần 5.000 xét nghiệm trong phòng thí nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm”.

Trong những ngày qua, ca tử vong nói trên đã gây lo ngại trên quốc tế và làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân khiến người này mắc bệnh. Chính quyền Nga đã áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại các bệnh viện ở Irkutsk.

Bất chấp tuyên bố tích cực từ giới chức Nga, các chuyên gia y tế toàn cầu vẫn kêu gọi thận trọng và đề nghị Nga cung cấp thêm thông tin.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 7/10, chưa thể đánh giá đầy đủ nguy cơ sau cái chết của nhân viên Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ và minh bạch theo các quy định quốc tế là điều thiết yếu để làm rõ những thông tin trái ngược và cho phép đánh giá chính xác các nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng.

Các chuyên gia WHO cũng cập nhật đánh giá ban đầu, theo đó cái chết của nhân viên phòng thí nghiệm trên gây nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng. Theo đánh giá mới, do người này có thể không tử vong vì bệnh dịch hạch thể phổi nên hiện chưa thể xác định mức độ nguy cơ từ vụ việc.

Trong khi đó, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Giám đốc bộ phận quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO, cho biết tổ chức này đã liên hệ với các đồng nghiệp tại Bộ Y tế Nga và đang chờ các câu trả lời bổ sung. Bà Van Kerkhove cho biết: “Những gì chúng tôi được thông báo là không có ca bệnh dịch hạch nào được ghi nhận tại khu vực này và không phát hiện mầm bệnh có nguy cơ cao. Vì vậy, rõ ràng chúng tôi muốn có thêm thông tin để hiểu Nga đã thực hiện những xét nghiệm nào, kiểm tra những mầm bệnh nào và nếu người này không tử vong vì bệnh dịch hạch thì nguyên nhân tử vong là gì”.

Điện Kremlin bác bỏ những lo ngại trên và cho biết Nga đã cung cấp thông tin cho WHO theo thông lệ đã được thiết lập.

Theo Quy định Y tế Quốc tế được xây dựng nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh qua biên giới, các quốc gia thành viên WHO có nghĩa vụ thông báo cho tổ chức này về những sự kiện có thể cấu thành tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.

Mỹ cũng đã tăng cường yêu cầu Nga cung cấp thông tin khi gửi công hàm ngoại giao chính thức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã chính thức yêu cầu Chính phủ Nga cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi cũng đang liên lạc chính thức với các quốc gia khác trên thế giới để chia sẻ thông tin”.