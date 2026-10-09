Nga khẳng định không có kế hoạch tấn công Tây Âu

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và phương Tây tiếp tục gia tăng, đặc biệt liên quan đến an ninh khu vực Kaliningrad.

Theo hãng thông tấn TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 8-10 bác bỏ những nhận định cho rằng Nga có thể phát động xung đột với Tây Âu. Bà cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga nhiều lần khẳng định Moskva không đe dọa bất kỳ quốc gia nào.

Bà Zakharova cho rằng một số nước châu Âu đang thúc đẩy quân sự hóa, mở rộng tổ hợp công nghiệp quốc phòng và gia tăng tâm lý chống Nga trong dư luận. Bà cảnh báo Nga sẽ đáp trả nếu hành động gây hấn xuất phát từ Tây Âu hoặc Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai đầu tháng 10, Tổng thống Putin khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào, kể cả trong giai đoạn 2029-2030.

Tuy nhiên, ông cảnh báo Moskva sẽ sử dụng các phương tiện sẵn có nếu bị tấn công trực tiếp, đặc biệt trong trường hợp vùng lãnh thổ Kaliningrad bị đe dọa.

Căng thẳng liên quan khu vực này tiếp tục thu hút chú ý khi Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas ngày 8-10 thông báo kế hoạch triển khai tối đa 100 binh sĩ tới khu vực biên giới giáp Kaliningrad trong những tuần tới để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Vilnius cho biết đây là biện pháp phòng ngừa nhằm tăng cường an ninh biên giới.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ tách biệt của Nga, nằm giữa Litva và Ba Lan, 2 thành viên EU và NATO. Moskva bác bỏ cáo buộc đe dọa châu Âu, trong khi NATO khẳng định liên minh mang tính phòng thủ và phủ nhận ý định đe dọa Kaliningrad.