Nga khẳng định đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về dầu diesel

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện Tuần lễ Năng lượng Nga, ông Novak nêu rõ năng lực sản xuất dầu diesel của Nga cao gấp khoảng hai lần nhu cầu tiêu thụ nội địa. Mặc dù một số cơ sở đang trong quá trình bảo trì, nguồn cung vẫn đảm bảo đáp ứng tốt cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu ra nước ngoài.

Liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ, ông Novak cho biết việc Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động kinh doanh dầu diesel của Nga đã loại bỏ được những rào cản xuất khẩu. Phó Thủ tướng Nga cho rằng các vấn đề về vận tải, bảo hiểm và giao hàng sẽ sớm được giải quyết.

Trước đó, ông Novak ngày 12/10 cho biết nước này có khả năng khôi phục xuất khẩu dầu diesel lên mức cao hơn mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập trong thỏa thuận với Nga. Theo ông Novak, đến cuối năm nay, xuất khẩu dầu diesel của Nga có thể đạt 3 - 3,5 triệu tấn mỗi tháng, trở lại mức trước khi xảy ra khủng hoảng.

Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, hai bên đạt được đồng thuận về việc Nga cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Ngay sau đó, Chính phủ Nga thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cho phép xuất khẩu 500.000 tấn dầu diesel ra thị trường quốc tế.