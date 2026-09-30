Nga khẳng định chiến dịch quân sự ở Ukraine là để tự vệ, Đức nói về phép thử với Moscow

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các nước châu Âu đang tiến hành xung đột với Nga thông qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. (Nguồn: TASS)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, ngày 29/9, phát biểu bên lề Diễn đàn Valdai tại Moscow, ông Lavrov cho rằng, các nước châu Âu đang cung cấp vũ khí cho Ukraine để sử dụng chống lại Nga. “Đây là cuộc xung đột mà châu Âu đang tiến hành chống lại chúng tôi”, Ngoại trưởng Nga nói.

Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc của châu Âu rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những tàu chở vũ khí phương Tây cho Ukraine là một hình thức “chiến tranh lai” hoặc “chiến tranh ngầm” của Moscow.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, việc Moscow sử dụng vũ lực tại Ukraine là nhằm tự vệ và loại bỏ các mối đe dọa trực tiếp đối với Nga. Ông cho rằng, các cơ sở hạ tầng mà Ukraine sử dụng với sự hỗ trợ của phương Tây để tiến hành các hoạt động quân sự chống Nga là những mục tiêu mà Moscow coi là mối đe dọa trực tiếp.

Liên quan những nỗ lực của Đức nhằm tham gia xử lý vấn đề Ukraine, ông Lavrov cho biết khó xác định chính xác mục tiêu mà Berlin đang tìm kiếm, song nhận định Đức đang mong muốn duy trì vai trò và tiếng nói trong giải quyết xung đột. Ông cho rằng Berlin dường như nhận định tình hình Ukraine đang đi đến một thời điểm quyết định.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp lần đầu tiên sau 4 năm của ông Lavrov và Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 26/9, diễn ra bên lề tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Về phía Đức, Ngoại trưởng Wadephul cùng ngày kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin thể hiện thiện chí đàm phán hòa bình với Ukraine sau khi nhà lãnh đạo được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Mỹ vào tháng 12.

Phát biểu tại Bratislava (Slovakia), ông Wadephul cho rằng, việc Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ là một phép thử đối với thiện chí đàm phán của Moscow. Theo ông, Nga có thể thể hiện thiện chí ngay từ đầu bằng những bước đi cụ thể, chẳng hạn tuyên bố ngừng bắn một phần tại Biển Đen để tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cảnh báo, việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với các nước Nam bán cầu, bao gồm nguy cơ thiếu lương thực, bất ổn và các vấn đề nhân đạo.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, Nga hiện chưa quan tâm đến việc tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với Ukraine. Ông cho biết, các nỗ lực ngoại giao của Đức, trong đó có cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Wadephul và ông Lavrov tại New York, cho thấy Moscow “rõ ràng không quan tâm” đến các cuộc đàm phán nghiêm túc vào thời điểm hiện tại.

Ông Merz tiếp tục kêu gọi Nga trở lại bàn đàm phán và khẳng định Đức sẽ duy trì hỗ trợ Ukraine trên các phương diện quân sự, chính trị, tài chính và kinh tế.