Nga khẳng định các đợt không kích UAV của Ukraine không thể thay đổi tình hình

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/10 đã lên tiếng về việc Ukraine tiến hành đợt không kích UAV quy mô lớn nhắm vào thành phố St. Petersburg trong ngày qua.

"Quân đội Nga vẫn đang thực hiện chiến dịch đáp trả đối thủ, các cuộc tấn công của chúng ta được triển khai theo hệ thống và trên diện rộng. Chính quyền Kiev đang cố gắng chống cự, nhưng điều này không thể làm thay đổi tình hình trên thực địa", ông Peskov cho biết.

Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh rằng các đợt không kích đáp trả của Nga đều nhắm vào mục tiêu trọng yếu và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trước đó, lực lượng Ukraine đã tiến hành một đợt không kích UAV quy mô lớn nhắm vào một cơ sở dầu mỏ, một trung tâm dữ liệu và một cây cầu tại thành phố St. Petersburg.

"Các đám cháy đã bùng phát tại cảng dầu St. Petersburg cùng một số cơ sở hạ tầng dân sự ở bốn quận khác của thành phố. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai xử lý các đám cháy, hiện chưa có thương vong được ghi nhận. Hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Pulkovo cũng bị gián đoạn trong thời gian ngắn vì đợt tấn công", Thống đốc St. Petersburg Aleksandr Beglov nói.

Tại khu vùng Leningrad (bao quanh thành phố St. Petersburg), các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 126 UAV của Ukraine trong 24h qua. Các mảnh vỡ rơi xuống làm hư hại một số phương tiện giao thông trong khu vực.

Các cuộc không kích của Ukraine xảy ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tăng cường các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và công nghệ của Kiev trước mùa đông.