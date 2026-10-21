Nga khẳng định Bắc Cực cần tránh trở thành nơi đối đầu

Theo Interfax, hôm 20/10, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Moskva coi Bắc Cực là không gian hợp tác cùng có lợi giữa các quốc gia và sẵn sàng đối thoại để duy trì điều đó.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố khi được hỏi về phát biểu của Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas, liên quan đến việc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh, khu vực này cần tránh trở thành nơi đối đầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov cũng đề nghị các nước châu Âu làm rõ lập trường về đối thoại với Nga. Ông cho rằng không thể xây dựng các hình thức hợp tác nếu thiếu sự trao đổi.

Trước đó, Ủy ban châu Âu và Đại diện cấp cao EU công bố chiến lược Bắc Cực mới, cập nhật cách tiếp cận năm 2021 trước những thay đổi về địa chính trị, an ninh và môi trường.

Thông cáo chính thức nêu rõ, chiến lược tập trung vào bốn ưu tiên an ninh và khả năng chống chịu; ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển thịnh vượng; tạo cơ hội cho người dân và cộng đồng địa phương.

Theo Reuters, chiến lược Bắc Cực mới của EU đề ra các biện pháp tăng cường giám sát bằng vệ tinh, bảo vệ hạ tầng dưới biển và mở rộng năng lực tàu phá băng. Đây là lần đầu khối cập nhật chiến lược này kể từ năm 2021.

Cụ thể, Ủy ban châu Âu cho biết sẽ xây dựng một trung tâm an ninh hàng hải nhằm thúc đẩy chia sẻ thông tin và theo dõi hoạt động trên biển. Bước triển khai đầu tiên là thành lập trung tâm chuyên trách về cáp ngầm tại Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực, đảm nhiệm việc giám sát, bảo vệ và hỗ trợ sửa chữa khi cần thiết.