Nga kêu gọi công dân nước ngoài rời Kiev

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/10 thông báo, quân đội nước này sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tập kích bằng vũ khí chính xác nhắm vào các cơ sở quân sự ở thủ đô Kiev và những thành phố khác của Ukraine để đáp trả các vụ tấn công của Ukraine vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Nga.

Khoảnh khắc UAV Nga đánh trúng cây cầu ở Kiev. Ảnh: Reuters

"Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên cơ quan ngoại giao, không nên ở lại Ukraine hoặc di chuyển đến lãnh thổ nước này. Bất cứ ai phớt lờ cảnh báo này sẽ phải tự gánh chịu hậu quả có thể xảy ra", thông báo có đoạn.

Moskva từng phát cảnh báo tương tự hồi tháng 5/2026. Tuy nhiên, phía Nga nhận thấy "nhiều đại sứ quán vẫn hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài vẫn tiếp tục đến thăm Ukraine", qua đó "đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm".

Nga đang gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Ukraine, trong đó có vụ không kích trúng cây cầu Bắc bắc qua sông Dnipro trong ngày 3/10. Trước đó, lực lượng Nga cũng tập kích cầu Nam cách đó không xa, khiến tuyến giao thông trọng yếu này bị phong tỏa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo Ukraine đang phải trả giá cho những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga và sẽ tiếp tục gánh chịu hậu quả khi lực lượng của Moskva tấn công có hệ thống vào các mục tiêu ở Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về cảnh báo của phía Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 3/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng Nga đang tìm cách "gây áp lực buộc người Ukraine rời bỏ thủ đô và rời khỏi các thành phố".

Ông Zelensky khẳng định Kiev sẽ tăng cường tấn công mục tiêu của Nga. "Chúng tôi phải tấn công vào nguồn năng lượng của họ, trước hết là các nhà máy lọc dầu", ông Zelensky nói.