Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ 'ác mộng hậu cần'

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, cơ quan từng đưa ra những cảnh báo tương tự hồi tháng 5, cho biết trong một tuyên bố rằng để đáp trả những hành động mà Moskva cáo buộc là khủng bố của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự của Liên bang Nga, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đang tiếp tục tiến hành một cách có hệ thống các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các cơ sở quân sự tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga bày tỏ quan ngại rằng những cảnh báo trước đó không được lưu ý, trong khi một số đại sứ quán nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động tại Kiev và các quan chức nước ngoài vẫn tới thăm Ukraine.

Tuyên bố hôm 3/10 của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga cho biết: "Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn" và một lần nữa “kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao, không lưu trú tại hoặc tới Ukraine. Trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả bất lợi nào có thể xảy ra hoàn toàn thuộc về những người lựa chọn phớt lờ cảnh báo này”.

Trong những tháng gần đây, Moskva và Kiev đều gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm hậu cần, cảng biển và cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Cả hai bên đều phủ nhận việc cố ý tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, khẳng định mục tiêu của các cuộc tấn công là các cơ sở quân sự hoặc những địa điểm có liên quan đến hoạt động quân sự.

Kiev những ngày gần đây chứng kiến các cuộc tấn công gia tăng. Đáng chú ý, một số cây cầu bắc qua sông Dnipro nằm trong số các cơ sở hạ tầng bị tấn công, trong đó có cầu Pivnichnyi vào sáng 3/10.

Các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống cầu có thể buộc chính quyền Ukraine phải đóng cửa các cây cầu tại thủ đô Kiev trong thời gian dài, gây ra “cơn ác mộng về hậu cần” đối với thủ đô và cả nước Ukraine.

Theo báo The New York Times (NYT) của Mỹ, thực phẩm và trang thiết bị được vận chuyển qua sông Dnipro nhờ hệ thống cầu tại Kiev. NYT lưu ý rằng nếu các cây cầu này bị đóng cửa, sẽ có rất ít tuyến đường thay thế, trong khi hoạt động vận chuyển sẽ phải đi vòng rất xa.

Theo NYT, cây cầu đường bộ gần nhất ở phía Nam Kiev cách thủ đô khoảng 145 km, tương đương hành trình lái xe kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút. Các điểm vượt sông khác nằm xa hơn về phía hạ lưu và gần tiền tuyến hơn, khiến những địa điểm này càng dễ trở thành mục tiêu tấn công của Nga.

Toàn cảnh cầu Podolsko-Voskresensky và cầu Pivnichnyi ở Kiev, Ukraine ngày 27/5/2019. Ảnh: Wikimedia Commons

Tờ báo thống kê rằng lực lượng của Liên bang Nga đã tấn công các cây cầu tại thủ đô 6 lần trong khoảng thời gian từ ngày 1-3/10, trong đó 5 đợt nhằm vào cầu Pivdennyi và 1 đợt nhằm vào cầu Pivnichnyi. Những hư hại cùng nguy cơ tiếp tục bị tấn công đã dẫn đến việc hạn chế hoặc đình chỉ hoàn toàn giao thông trên 5 trong số 6 cây cầu đường bộ của thành phố.

Các cây cầu hiện vẫn đứng vững, song những đợt tấn công tiếp theo có thể làm suy yếu kết cấu chịu lực. NYT giải thích rằng trong trường hợp này, chính quyền có thể buộc phải đóng cửa các cây cầu vô thời hạn nhằm giảm thiểu nguy cơ sập cầu.

Tình trạng trên cũng đe dọa việc đi lại hằng ngày của người dân Kiev. Khoảng 1 triệu người đang sinh sống ở bờ bên trái sông Dnipro, khu vực chủ yếu là nhà ở, trong khi phần lớn các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tập trung ở bờ bên phải.

Các quan chức và chuyên gia quân sự Ukraine được NYT dẫn lời cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cầu là một phần trong chiến dịch phá hủy nền kinh tế Ukraine và làm suy yếu khả năng duy trì nỗ lực chiến tranh của nước này.