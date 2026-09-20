Nga kết thúc bầu cử Hạ viện, thủ đô và tỉnh Moscow bị UAV tấn công trên diện rộng

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hơn 1.600 UAV kể từ ngày 19-9, trong đó khoảng 450 chiếc bị phá hủy khi đang hướng về thủ đô.

Một số UAV đã tiếp cận khu vực nhà máy lọc dầu Moscow, trong khi 1 UAV đánh trúng một tòa nhà dân cư. Tuy nhiên, các vụ tấn công tại thủ đô không gây thương vong.

Một điểm bỏ phiếu ở Nga. Ảnh: TASS

Tại tỉnh Moscow, Thống đốc Andrei Vorobyov cho biết, trong khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ sáng 20-9, lực lượng phòng không và tác chiến điện tử đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 249 UAV tại 17 khu vực.

Đợt tấn công khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em, đã được sơ tán khỏi một tòa nhà chung cư 21 tầng tại huyện Ramenskoye sau khi công trình bị hư hại.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX được tổ chức trong 3 ngày, từ 18-20/9, bầu 450 đại biểu với nhiệm kỳ 5 năm. Hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Trong số 450 ghế, 225 ghế được bầu theo danh sách đảng trên toàn liên bang và 225 ghế tại các khu vực bầu cử một đại biểu.

Theo số liệu được công bố trong ngày 20-9, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn quốc đã đạt 44,75% vào 6 giờ sáng (theo giờ Moscow). Tổng số cử tri đã bỏ phiếu bằng hình thức điện tử từ xa trên nền tảng liên bang và tại Moscow đã vượt 6 triệu người.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa trong ngày cuối cùng, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hậu quả của các cuộc tấn công UAV.

Dự kiến, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng đóng cửa trong ngày 20-9.