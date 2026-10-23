Nga hướng tới sản lượng 40 tên lửa Oreshnik mỗi năm?

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tổ hợp công nghiệp quân sự của Liên Xô có thể sản xuất tối đa 40 tên lửa đạn đạo tầm trung RSD-10 Pioneer mỗi năm, chúng là phương tiện mang vũ khí hạt nhân nhắm vào Tây Âu.

Theo một báo cáo mới từ Viện nghiên cứu RUSI của Anh về kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga, tổ hợp công nghiệp quân sự Nga hiện đang thiếu hụt trang thiết bị, do vậy chỉ có thể sản xuất một "số lượng hạn chế" tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Như nội dung của báo cáo đã đề cập ở trên, tên lửa đạn đạo tầm trung với tư cách là một loại vũ khí tấn công, đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với tên lửa hành trình "cổ điển".

Nếu như tên lửa hành trình cận âm dễ dàng bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không hiện có thì tên lửa đạn đạo lại khác hẳn, đặc biệt khi hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu đang rất hạn chế như hiện nay.

Tuy nhiên các nhà phân tích của Viện RUSI vẫn tiếp tục với những giả định thuần túy của họ. Ví dụ, họ cho rằng Liên bang Nga có thể chỉ coi Oreshnik như một công cụ để gây áp lực lên châu Âu.

Đồng thời với số lượng còn hạn chế của các hệ thống tên lửa Oreshnik, sẽ hợp lý hơn khi coi chúng là phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân, thay vì là tên lửa "thông thường" tầm xa.

Trang Defense Express cho rằng sẽ cần chú ý thêm đến những điểm sau, điển hình như vào đầu tháng 9/2026, trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform, thông tin đáng chú ý đã được tiết lộ.

Cụ thể, người đứng đầu Cục Tình báo (GUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleg Ivashchenko đã nói cụ thể rằng các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tên lửa 101 của Lực lượng Vũ trang Nga, được trang bị tên lửa Oreshnik, đang triển khai tại Belarus.

Ở đây cần tập trung vào thực tế là lực lượng Nga sở hữu cả một lữ đoàn chuyên dụng cho hệ thống tên lửa Oreshnik, theo tiêu chuẩn của Nga, tổ hợp này cần tới 10 - 12 bệ phóng, đi kèm số lượng tên lửa đạn đạo tầm trung tương đương.

Việc triển khai các đơn vị thuộc Lữ đoàn Tên lửa 101 của Quân đội Nga tại Belarus cho thấy rõ xu hướng sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oreshnik như một công cụ gây áp lực lên châu Âu.

Nhưng mặt khác, cũng không nên loại trừ khả năng Nga sẽ sử dụng loại tên lửa này theo phiên bản "thông thường" để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine - điều đã từng xảy ra ít nhất 3 lần.

Mặt khác, xét đến khả năng phòng thủ tên lửa hạn chế ở châu Âu, Oreshnik hoàn toàn có thể được sử dụng như một công cụ gây áp lực không chỉ ở phiên bản hạt nhân mà còn cả phiên bản "động năng", tức là mang đầu đạn rỗng.

Sự lạc quan duy nhất đối với châu Âu hiện nay có lẽ chỉ là Nga chưa thể sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung này với số lượng lớn, mốc sản lượng như RSD-10 Pioneer thời Liên Xô bị xem là quá xa vời.

Hiện tại chưa rõ giá thành mỗi quả Oreshnik là bao nhiêu, nhưng để tham chiếu - một tên lửa siêu thanh tầm trung Dark Eagle của Mỹ có thể tiêu tốn tới 70 triệu USD cho mỗi đơn vị.