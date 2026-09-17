Nga hướng tới miễn thị thực với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam

Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam vào Nga

Trả lời câu hỏi về khả năng Nga áp dụng chế độ miễn thị thực đối với công dân Việt Nam, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh chung trước hội đàm tại Điện Kremlin hôm 9/9. Ảnh: TTXVN

"Tuyên bố chung nêu rõ, hai bên cùng thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động và tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga, hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông", bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Theo Người phát ngôn, trên tinh thần đó, cơ quan chức năng hai nước đang và sẽ phối hợp chặt chẽ để làm việc về vấn đề này.

Tiếp tục khuyến cáo người lao động cẩn trọng khi ra nước ngoài làm việc

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giải cứu 10 ngư dân Việt Nam làm việc tại bang Perak, (Malaysia), Người phát ngôn nêu rõ: “Vào ngày 27/8 vừa qua, ngay sau khi nhận được thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau về đề nghị hỗ trợ 10 ngư dân đang làm việc tại bang Perak (Malaysia) Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và liên hệ trực tiếp với nhóm 10 ngư dân này”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Theo Người phát ngôn, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã bố trí phương tiện đưa 10 ngư dân đến một địa điểm an toàn ở Kuala Lumpur và bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt cho các ngư dân.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã triển khai các biện pháp cần thiết để cấp giấy tờ, hỗ trợ nhóm trình báo cảnh sát địa phương và hoàn tất thủ tục xuất cảnh với cơ quan nhập cư Malaysia. Sau đó, 10 ngư dân Việt Nam được cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đưa ra sân bay và làm thủ tục trở về Việt Nam an toàn.

Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần khuyến cáo và tiếp tục khuyến cáo người lao động Việt Nam cẩn trọng khi ra nước ngoài làm việc. Trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc, người lao động cần kiểm chứng bên tuyển dụng, địa điểm làm việc, hợp đồng, tiền lương và điều kiện cư trú, lao động, không tin những lời hứa miệng, không chuyển tiền cho môi giới thiếu minh bạch hay đi làm theo những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”.

Đặc biệt, Người phát ngôn lưu ý khi ở nước ngoài, người lao động cần lưu giữ bản sao giấy tờ, duy trì liên lạc với gia đình và sớm thông báo cho cơ quan chức năng sở tại hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại nếu bị đe dọa, giữ hộ chiếu hoặc cưỡng ép làm việc.