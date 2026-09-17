Nga hướng tới miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp ảnh chung trước hội đàm ngày 9/9, tại Điện Kremlin (Nga). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ngày 17/9, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, cùng đoàn cấp cao Việt Nam, cũng như tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga đang làm việc để sớm áp dụng chế độ miễn thị thực cho công dân Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cơ quan chức năng hai nước đang và sẽ phối hợp chặt chẽ về vấn đề này.

Theo Người phát ngôn, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn cấp cao Việt Nam vừa qua đã diễn ra thành công.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố chung nêu rõ hai bên ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động và tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thẳng thường lệ và chuyến bay thuê chuyến.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Nga nhất trí đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga và hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho công dân Việt Nam.

"Trên tinh thần đó, cơ quan chức năng của hai nước đang và sẽ phối hợp với nhau rất chặt chẽ trong vấn đề này", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Về thời điểm cụ thể áp dụng chế độ miễn thị thực, bà Phạm Thu Hằng cho biết Bộ Ngoại giao sẽ cung cấp thông tin khi có những thông tin cụ thể.