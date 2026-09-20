Nga hứng đợt tấn công của hàng nghìn UAV trong ngày bầu cử

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin ngày 20/9 cho biết, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và bắn hạ hơn 1.600 UAV, trong đó có khoảng 450 chiếc đang hướng thẳng về phía thủ đô. Ông Sobyanin cáo buộc Ukraine đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tại nước này.

Những cột khói bốc lên từ các đám cháy tại một nhà máy lọc dầu sau vụ việc mà giới chức cho là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Moskva, Nga. Ảnh Reuters.

"Cuộc tấn công chưa từng có này rõ ràng được lên kế hoạch với mục đích phá hoại cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đối phương đã không thành công", ông Sobyanin tuyên bố trên nền tảng Telegram.

Về thiệt hại nhân mạng, Thống đốc vùng Moskva Andrey Vorobyov thông báo trên mạng xã hội rằng một phụ nữ 44 tuổi và một người đàn ông cao tuổi đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau.

Ngoài ra, một chiếc UAV đã đâm trúng một tòa nhà 21 tầng gây ra hỏa hoạn, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán khẩn cấp 400 người.

Loạt vụ tấn công này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch sử dụng UAV tầm xa nhắm vào Nga. Mục tiêu trọng điểm là các cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm cắt đứt nguồn thu quan trọng của Moskva để tài trợ cho cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ năm.

"Một cơ sở nằm trong khuôn viên của Nhà máy Lọc dầu Moskva đã bị hư hại," ông Sobyanin xác nhận, đồng thời cho biết thêm lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và chưa có báo cáo về thương vong tại khu vực này. Nhà máy lọc dầu này cũng từng là mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine trong những tháng gần đây.

Đáng chú ý, đợt tấn công mới nhất diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận không nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của nhau.

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn báo cáo từ Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga cũng đã phóng 138 UAV các loại trên khắp lãnh thổ nước này ngay trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa thành công 101 chiếc trong số đó.