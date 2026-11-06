Nga hoàn tất thử nghiệm tiền lâm sàng vaccine điều trị nhiều loại ung thư

Ngày 5/11, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova thông báo các thử nghiệm tiền lâm sàng đối với vaccine điều trị ung thư CaTeVac do nước này phát triển đã hoàn tất.

Vaccine này có thể được đưa vào sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc ung thư mô mềm sớm nhất là vào năm 2027.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Phó Thủ tướng Golikova cho biết Nga hiện đang chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép sản xuất và sử dụng lâm sàng đối với CaTeVac - loại vaccine điều trị ung thư dựa trên tế bào tua (dendritic cell), do Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về Ung bướu mang tên N.N. Petrov phát triển.

CaTeVac hoạt động theo cơ chế huấn luyện hệ miễn dịch của bệnh nhân nhận diện và tiêu diệt các tế bào khối u.

Vaccine này được đánh giá có tiềm năng ứng dụng trong điều trị một số bệnh ung thư như ung thư hắc tố da, ung thư thận, u nguyên phát hệ thần kinh trung ương và các khối u rắn ác tính trong trường hợp các phương pháp điều trị tiêu chuẩn không còn hiệu quả.

Hiện Nga đã đăng ký và phê duyệt sử dụng 4 loại vaccine điều trị ung thư cá nhân hóa, gồm Neoncovak, Neovac-RONTS, Oncorna và Oncopept. Các loại vaccine này cũng được sử dụng để điều trị ung thư hắc tố da và ung thư đại trực tràng.

Trước đó, đầu năm nay, Nga đã đưa vào sử dụng vaccine điều trị ung thư mRNA cá nhân hóa.

Đầu tháng Tư vừa qua, vaccine điều trị ung thư đã được đưa vào chương trình Bảo hiểm Y tế Bắt buộc (CMI) của Nga, tạo điều kiện để bệnh nhân tiếp cận phương pháp điều trị mới này.

Đến tháng Năm, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA) Veronika Skvortsova cho biết 5 bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm vaccine điều trị ung thư đại trực tràng do nước này phát triển. Theo bà, vaccine bảo đảm an toàn và được bệnh nhân dung nạp tốt./.