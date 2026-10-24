Nga hoan nghênh vai trò của Đệ nhất phu nhân Mỹ trong thúc đẩy ngừng bắn nhân đạo tại Ukraine

Nga đánh giá cao sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ vì mục đích nhân đạo tại thành phố Oleshky. Ảnh: Reuters

Trả lời phóng viên, ông Peskov cho biết các cơ quan quân sự liên quan đang phối hợp triển khai lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhân đạo, trong đó có việc hỗ trợ người dân và tổ chức sơ tán những người có nguyện vọng rời khỏi khu vực.

Theo ông Peskov, việc triển khai thỏa thuận đòi hỏi quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phức tạp và có sự tham gia của nhiều bên. Trong đó, bà Melania Trump đảm nhiệm vai trò điều phối. Ông cho biết vấn đề này cũng đã được đề cập trong cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Liên quan đến tuyến đường sơ tán, ông Peskov cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ cung cấp thông tin cụ thể nếu các nội dung này được phép công bố. Ông đồng thời lưu ý chưa thể xác định chính xác thời gian triển khai chiến dịch, song dự kiến hoạt động sẽ kéo dài ít nhất vài ngày.

Trước đó, bà Melania Trump thông báo Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời tại Oleshky, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo và sơ tán những thường dân muốn rời khỏi khu vực.

Theo Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn cục bộ dự kiến bắt đầu từ ngày 29-10. Theo phương án được công bố, các đại diện dân sự của Nga và Ukraine sẽ đến nhà từng hộ dân để đánh giá nhu cầu và xác định những hỗ trợ cần thiết.

Những người lựa chọn rời khỏi khu vực sẽ được bố trí phương tiện vận chuyển theo cơ chế phối hợp, với điểm đến do họ lựa chọn, bao gồm cả các địa điểm tại Nga hoặc Ukraine.

Nếu được triển khai theo kế hoạch, thỏa thuận sẽ tạo điều kiện để hoạt động cứu trợ và sơ tán dân thường được tiến hành trong một khoảng thời gian xác định, qua đó góp phần giảm thiểu những rủi ro nhân đạo tại khu vực chịu ảnh hưởng của xung đột.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa các bên, việc tuân thủ lệnh ngừng bắn và bảo đảm an toàn cho người dân cũng như các lực lượng tham gia hoạt động nhân đạo.

Bên cạnh vấn đề ngừng bắn tại Oleshky, ông Peskov cũng đề cập các thông tin liên quan đến hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine, trong đó có những báo cáo về việc khôi phục khả năng hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hợp tác quân sự giữa Washington và Kiev chưa bị gián đoạn. Ông đồng thời nhấn mạnh Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, cho rằng không nên nhìn nhận quan hệ giữa các bên một cách quá lạc quan.

Dù vậy, theo ông Peskov, những bất đồng và diễn biến quân sự này không loại trừ khả năng Mátxcơva và Washington phối hợp trong các vấn đề nhân đạo, cũng như đạt được thỏa thuận về những nội dung phức tạp.

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