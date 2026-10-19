Nga hoan nghênh, Ukraine phản đối quyết định hoãn trừng phạt Moscow của ông Trump

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev đánh giá quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm đình chỉ một số điều khoản trừng phạt Moscow là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử, có thể mở ra cơ hội khôi phục quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev cho rằng những thay đổi trong Đạo luật Graham sau khi Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời đã khiến các quy định trở nên bất lợi hơn, đe dọa làm tê liệt hoạt động hợp tác kinh tế Nga - Mỹ.

Theo quan chức Nga, tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho 2 nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến các thị trường toàn cầu.

Ông nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington có thể phục vụ lợi ích của cả 2 bên, góp phần ổn định kinh tế thế giới và tạo nền tảng xây dựng lòng tin hướng tới hòa bình lâu dài.

Trái ngược với phản ứng tích cực từ phía Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích quyết định của ông Trump là một sai lầm nghiêm trọng.

Ông cảnh báo việc nới lỏng sức ép kinh tế có thể khiến Điện Kremlin thêm quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng quyết định này nằm trong xu hướng nhượng bộ kinh tế ngày càng tăng dành cho Moscow, trong khi Kiev vẫn phải đối mặt với sức ép hạn chế các biện pháp đáp trả.

Theo ông Zelensky, cách tiếp cận như vậy khó có thể giúp chấm dứt giao tranh. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ hy vọng Washington sẽ thúc đẩy Nga ngừng các cuộc tập kích.

Ông Zelensky đồng thời cảm ơn các thành viên Quốc hội Mỹ đã thúc đẩy Đạo luật Graham, nhưng bày tỏ thất vọng trước quyết định của Nhà Trắng.

Ngày 16/10, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp hoãn áp dụng các mức thuế thương mại trên diện rộng và biện pháp trừng phạt thứ cấp theo đạo luật này. Quyết định được đưa ra chỉ 2 ngày trước thời điểm các biện pháp dự kiến có hiệu lực.

Những quy định bị đình chỉ bao gồm thuế bổ sung đối với hàng hóa có xuất xứ từ Nga và mức thuế 100% nhắm vào 5 quốc gia mua dầu thô, khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga.

Ông Trump viện dẫn Điều 115 của đạo luật, cho phép nhánh hành pháp miễn áp dụng các hình phạt theo luật định khi xác nhận với Quốc hội rằng quyết định phục vụ lợi ích quốc gia Mỹ.

Chính quyền Mỹ chưa công khai đầy đủ cơ sở chiến lược của động thái này. Quyết định được đưa ra sau thỏa thuận Nga - Mỹ công bố ngày 9/10, theo đó Moscow đồng ý xuất khẩu dầu diesel thành phẩm ra thị trường quốc tế đến hết năm 2027, nhằm góp phần giảm chi phí nhiên liệu cho người tiêu dùng Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.