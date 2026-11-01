Nga hỗ trợ Ghana xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thắt chặt quan hệ hợp tác

Cam kết này được đưa ra sau cuộc hội đàm trực tiếp giữa Tổng thống Ghana John Dramani Mahama và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 30/10 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần thứ ba diễn ra tại Moscow từ 28/10 đến 29/10.

Trước đó, vào ngày 30/10, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Nga Rosatom cũng xác nhận đang đàm phán dự án hạt nhân quy mô lớn với bốn quốc gia châu Phi bao gồm Ghana, Uganda, Ethiopia và Ai Cập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ghana John Dramani Mahama. Ảnh: X/RusEmbGhanaEng

Thỏa thuận này đánh dấu bước khôi phục tầm nhìn lịch sử từ thời cố Tổng thống Kwame Nkrumah năm 1964, khi Liên Xô từng cung cấp cho Ghana một lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu công suất 2 MW trước khi chương trình bị gián đoạn do cuộc đảo chính vào tháng 2/1966.

Bên cạnh lĩnh vực hạt nhân, chuyến làm việc của Tổng thống Mahama đã mang lại sáu cam kết quan trọng từ phía Nga. Hai nước đã nhất trí ký kết một hiệp định quốc phòng mới nhằm hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ghana, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua việc cung cấp phân bón, máy móc và ngũ cốc.

Về giáo dục, Nga cam kết tăng số lượng học bổng cho sinh viên Ghana, quốc gia hiện có 649 sinh viên đang theo học tại Nga. Hai bên cũng thống nhất tái khởi động Ủy ban Hỗn hợp Thường trực về Hợp tác (PJCC) và Moscow sẽ đăng cai cuộc họp tiếp theo trong vài tuần tới.

Đặc biệt, liên quan đến xung đột tại Ukraine, Tổng thống Putin đã chấp thuận đề nghị của Ghana về việc ngăn chặn công dân Ghana tham gia chiến sự, áp dụng cho cả hình thức tuyển dụng bất hợp pháp lẫn tự nguyện. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Ghana, đã có 62 công dân nước này thiệt mạng và 15 người mất tích trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Nhằm thúc đẩy thương mại song phương, Tổng thống Mahama cũng kêu gọi hai nước thiết lập cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ và hệ thống thanh toán kỹ thuật số.