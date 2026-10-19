Nga hiện đại hóa các nhà máy để nối lại sản xuất oanh tạc cơ Tu-160M

Ông Abrosimov đề cập đến một tài liệu của Tập đoàn Chế tạo máy bay Thống nhất (UAC) và cho rằng một trong những khó khăn chính là việc khôi phục hợp tác sản xuất, bắt đầu từ các nhà cung cấp nguyên vật liệu và bán thành phẩm.

Theo tiết lộ, chuỗi công nghệ của một số đơn vị thuộc ngành hàng không Nga thực tế đã được xây dựng lại từ đầu, có tính đến những thành tựu mới nhất hiện đại.

Đối với Tupolev, doanh nghiệp đã nâng cấp thiết bị của các nhà máy lắp ráp và căn cứ thử nghiệm bay, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống hàn chùm tia điện tử và ủ chân không các chi tiết titan.

Đại diện nhà sản xuất nói thêm, máy bay ném bom chiến lược siêu âm Tu-160M ​​vẫn giữ nguyên hình dáng cũ, nhưng được chế tạo dựa trên nền tảng mới, sử dụng công nghệ kỹ thuật số.

Chương trình tái sản xuất đã hiện đại hóa 80% hệ thống và thiết bị của máy bay. Cụ thể, các khí tài vô tuyến điện tử, hệ thống điều khiển vũ khí, dẫn đường và động cơ... đều được nâng cấp hoàn toàn.

Theo ông Abrosimov, trong quá trình hiện đại hóa máy bay ném bom, nhiều phương pháp đã được sử dụng, cho phép mở rộng hơn nữa tính năng kỹ chiến thuật mà không cần sửa đổi đáng kể.

Kiến trúc của tổ hợp thiết bị trên máy bay cho phép thay thế các hệ thống riêng lẻ khi chúng trở nên lỗi thời mà không cần phải nâng cấp toàn bộ. Điều này nhằm đảm bảo khả năng thích ứng với yêu cầu mới và mở rộng danh sách nhiệm vụ của chiếc oanh tạc cơ.

Công tác hiện đại hóa doanh nghiệp và các xưởng sản xuất bắt đầu từ năm 2016, sau khi Bộ Quốc phòng Nga quyết định nối lại sản xuất loại máy bay ném bom này.

Tuy vậy trong quá trình chuẩn bị dây chuyền lắp ráp, đã có nhiều cá nhân bị truy tố hình sự về tội tham nhũng và việc nối lại sản xuất máy bay Tu-160M ​​không đúng thời hạn.

Tháng 6 năm 2024, Tập đoàn UAC thông báo hoàn thành hiện đại hóa 3 xưởng sản xuất máy bay ném bom Tu-160 mới. Tổng cộng từ năm 2016 đến năm 2024, khoảng 10 cơ sở đã được nâng cấp để chuẩn bị cho việc chế tạo hàng loạt các linh kiện quan trọng.

Theo kế hoạch ban đầu, Nhà máy Hàng không Kazan (KAZ) dự kiến ​​hoàn thành việc hiện đại hóa tất cả các trung tâm và xưởng của mình vào năm 2020. Tuy nhiên do KAZ không thể hoàn thành công việc đúng thời hạn, công việc tiếp theo được thực hiện bằng chi phí của họ.

Dự kiến Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sẽ nhận được 10 máy bay ném bom Tu-160M ​​mới theo hợp đồng do Bộ Quốc phòng Nga ký kết giai đoạn 2018 - 2027. Kế hoạch ban đầu là đặt hàng 50 oanh tạc cơ loại này.

Máy bay Tu-160M2 đầu tiên được chế tạo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại Kazan vào ngày 12/1/2022, trở thành chiếc Tu-160 mới đầu tiên kể từ những năm 1990. Vào tháng 12/2022, chiếc Tu-160M2 thứ hai đã được chuyển giao cho trung tâm thử nghiệm.

Năm 2023, dự kiến ​​4 máy bay sẽ được Nhà máy Kazan bàn giao vào cuối năm - 2 chiếc Tu-160M ​​được hiện đại hóa và 2 chiếc Tu-160M2 sản xuất mới hoàn toàn.

Sau đó thời hạn này được hoãn lại đến năm 2024, và vào tháng 12/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Belousov tuyên bố rằng 4 chiếc Tu-160M ​​sẽ được bàn giao cho quân đội trong năm 2025.

Tuy nhiên đến cuối năm 2025, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga chỉ thông báo nhận được 2 máy bay ném bom chiến lược siêu âm mang tên lửa hành trình loại Tu-160M.

Hiện chưa rõ liệu đây là những máy bay mới được chế tạo, hay là những chiếc cũ được sửa chữa và hiện đại hóa rồi đưa trở lại hoạt động.

Việc chuyển giao thêm 2 oanh tạc cơ Tu-160 nữa không được báo cáo, và nhiều khả năng tiến độ đã không thể đáp ứng yêu cầu do Bộ quốc phòng Nga đặt ra.